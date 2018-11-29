Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 ноября 2018, 13:38



Анонимно! Бесплатно! Быстро! В первые выходные дни декабря любой горожанин сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Акцию поддержали администрация города Норильска, территориальный отдел здравоохранения Красноярского края в Норильске, отдел молодежной политики в сотрудничестве с благотворительным фондом "69 параллель" и Фондом помощи в области СПИДа (AHF Россия). Также акция проводится совместно с докторами из диспансерного отделения ВИЧ/СПИДа и волонтерами-медиками из Норильского медицинского техникума. Вне этой акции тестирование на ВИЧ можно пройти в любом из районов: - в Талнахе, поликлинике, расположенной на улице Маслова, д. 7, каб. 132. В будни: по чётным числам с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00; по нечётным - с 12 до 13 часов; - в Кайеркане, в поликлинике на улице Надеждинской, д. 15, каб. 410. В будни: по чётным числам с 14.00 до 17.00, по нечётным - с 11.00 до 14 часов; - в Норильске тестирование можно пройти в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа по адресу: ул. Талнахская, д. 32, 2-й этаж, в будние дни с 9 до 18 часов.

Просмотров:100 1, 2, а также 8, 9 декабря с 15 до 21 часа в атриуме СРК «Арена» будет проводиться бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. За 10 минут любой желающий сможет пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус, а также получить индивидуальную консультацию о безопасном поведении и способах защиты от различных инфекционных заболеваний. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом (World AIDS Day), который ежегодно отмечается 1 декабря.Акцию поддержали администрация города Норильска, территориальный отдел здравоохранения Красноярского края в Норильске, отдел молодежной политики в сотрудничестве с благотворительным фондом "69 параллель" и Фондом помощи в области СПИДа (AHF Россия). Также акция проводится совместно с докторами из диспансерного отделения ВИЧ/СПИДа и волонтерами-медиками из Норильского медицинского техникума.Вне этой акции тестирование на ВИЧ можно пройти в любом из районов:- в Талнахе, поликлинике, расположенной на улице Маслова, д. 7, каб. 132. В будни: по чётным числам с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00; по нечётным - с 12 до 13 часов;- в Кайеркане, в поликлинике на улице Надеждинской, д. 15, каб. 410. В будни: по чётным числам с 14.00 до 17.00, по нечётным - с 11.00 до 14 часов;- в Норильске тестирование можно пройти в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа по адресу: ул. Талнахская, д. 32, 2-й этаж, в будние дни с 9 до 18 часов.