Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 ноября 2018, 14:45



Сегодня в Норильске открылся Центр готового бизнеса и франчайзинга.

Проект стал пилотным в масштабах всей страны, поскольку ориентирован сразу на две группы предпринимателей - тех, кто хочет работать по франшизе (присоединиться к сетевому бренду типа «Баскин Роббинс», «Яндекс-такси») и тех, кто намерен приобрести готовый бизнес, не желая делать периодические выплаты. Курирует данный проект руководитель бизнес-направления АРН Сергей Ваганов. По его словам, данная сфера в городе развивается, этому способствуют взаимовыгодные отношения с городской властью, а обучающие программы, наподобие сегодняшней, помогают реализоваться большему количеству новых франчайзинг-проектов. Как оказалось, на открытие некоторых претендуют даже бизнесмены из других городов. Для предпринимателей в данный момент проходит семинар о том, как правильно выбрать бизнес, каков должен быть алгоритм действий при выборе и приобретении готового бизнеса. Один из основных спикеров семинара - основатель и руководитель сети «Беби-клуб» Юрий Белонощенко. Около 20 лет назад он начал создавать свой бизнес, успешно совместно с супругой продвинул его, сам «упаковал» его в франшизу. Как опытный правообладатель таковой, он готов делиться своими знаниями с другими предпринимателями, пусть даже начинающими. «Все зависит от аудитории - какой будет запрос у вас, норильчан, так как я могу рассказать о разных вещах: о том, как делать бизнес, как подбирать команду, почему франчайзинг важен. Если смотреть аналитику, то наглядно видно, что из 10 стартапов, новых начинаний в бизнесе, девять всегда закрывается. А среди компаний, открытых по франшизе, статистика выглядит совсем иначе: из 10 остаются семь–восемь. Здесь минимизированы риски, и вопрос даже не в том, чтобы купить бренд и обучиться, вопрос в сообществе, которое вместе с тобой участвует во всех процессах, кто все время поддерживает, все время на связи. У нас 240 точек в России, 180 партнеров и тысяча педагогов. И все они - общаются. Обмен опытом - это самое важное для предпринимателя. Об этом и пойдет сегодняшний разговор на семинаре», - рассказал столичный бизнесмен «Заполярке» в небольшом интервью. Кроме того, с норильскими молодыми предпринимателями Юрий повел разговор еще об одной тонкой психологической вещи: о том, насколько важно для бизнесмена то, какие у него отношения с отцом. «По моему глубокому убеждению так называемый «экзамен перед родителями» напрямую связан с твоим успехом по жизни», - подчеркнул опытный коуч. Напомним, реализация проекта «Центр готового бизнеса и франчайзинга в Норильске» началась в марте этого года. В состав рабочей группы по созданию и внедрению ЦГБФ вошли сотрудники Агентства развития Норильска, управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска, российские эксперты.

Просмотров:107 Разместился Центр на базе Агентства развития Норильска, и в нем по принципу «одного окна» можно будет получить консультацию по вопросам старта, ведения и продвижения бизнеса, правовой защиты и т. д.Проект стал пилотным в масштабах всей страны, поскольку ориентирован сразу на две группы предпринимателей - тех, кто хочет работать по франшизе (присоединиться к сетевому бренду типа «Баскин Роббинс», «Яндекс-такси») и тех, кто намерен приобрести готовый бизнес, не желая делать периодические выплаты.Курирует данный проект руководитель бизнес-направления АРН Сергей Ваганов. По его словам, данная сфера в городе развивается, этому способствуют взаимовыгодные отношения с городской властью, а обучающие программы, наподобие сегодняшней, помогают реализоваться большему количеству новых франчайзинг-проектов. Как оказалось, на открытие некоторых претендуют даже бизнесмены из других городов.Для предпринимателей в данный момент проходит семинар о том, как правильно выбрать бизнес, каков должен быть алгоритм действий при выборе и приобретении готового бизнеса.Один из основных спикеров семинара - основатель и руководитель сети «Беби-клуб» Юрий Белонощенко. Около 20 лет назад он начал создавать свой бизнес, успешно совместно с супругой продвинул его, сам «упаковал» его в франшизу. Как опытный правообладатель таковой, он готов делиться своими знаниями с другими предпринимателями, пусть даже начинающими.Кроме того, с норильскими молодыми предпринимателями Юрий повел разговор еще об одной тонкой психологической вещи: о том, насколько важно для бизнесмена то, какие у него отношения с отцом. «По моему глубокому убеждению так называемый «экзамен перед родителями» напрямую связан с твоим успехом по жизни», - подчеркнул опытный коуч.Напомним, реализация проекта «Центр готового бизнеса и франчайзинга в Норильске» началась в марте этого года. В состав рабочей группы по созданию и внедрению ЦГБФ вошли сотрудники Агентства развития Норильска, управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска, российские эксперты.