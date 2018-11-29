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29 ноября 2018, 14:54



Норильчан приглашают принять участие в турнире Горгана.

Александр Горган также имеет знак «Отличник физической культуры», его воспитанники являются победителями и призерами городских, краевых, зональных и всероссийских соревнований: Алена Адашинская – мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира, двукратный призер кубка мира, дважды становилась чемпионкой России. Татьяна Брагнебун – мастер спорта России, чемпионка России, призер Кубка России. В турнире будут принимать участие команды Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки и поселка Носок. Планируемое количество участников – 100 человек.

Просмотров:101 Седьмой региональный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России Александра Васильевича Горгана пройдет 1 декабря с 11.00 до 17.00 в спортивном зале «Горняк» по адресу: район Талнах, ул. Строителей, д. 23. Торжественное открытие турнира состоится в 13.00.Александр Горган также имеет знак «Отличник физической культуры», его воспитанники являются победителями и призерами городских, краевых, зональных и всероссийских соревнований: Алена Адашинская – мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира, двукратный призер кубка мира, дважды становилась чемпионкой России. Татьяна Брагнебун – мастер спорта России, чемпионка России, призер Кубка России.В турнире будут принимать участие команды Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки и поселка Носок. Планируемое количество участников – 100 человек.