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29 ноября 2018, 15:24



Осторожно: мошенники! Жительница Норильска перечислила лжецелителям более 700 тысяч рублей.

Как выяснилось, потерпевшая нашла на одном из сайтов объявление об услугах целителя, который в ходе телефонного разговора согласился помочь ей избавиться от недуга. Собеседник убедил ее, что имеет многолетний стаж в сфере целительства и может проводить платные сеансы по телефону. После каждого сеанса лечения женщина переводила деньги на указанный номер карты. Лечение длилось около 10 дней, и в конечном итоге обманутая заявительница перевела более 700 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь, телефонный номер стал недоступен. По данному факту мошенничества сотрудники полиции проводят доследственную проверку, а также пытаются установить владельца банковской карты и абонентского номера, указанного в объявлении.

Просмотров:103 Жертвой мошенничества стала 36-летняя местная жительница. Женщина обратилась в дежурную часть полиции с сообщением о том, что неизвестные злоумышленники обманом убедили ее перечислить на их счет денежные средства в размере более 700 тысяч рублей.Как выяснилось, потерпевшая нашла на одном из сайтов объявление об услугах целителя, который в ходе телефонного разговора согласился помочь ей избавиться от недуга. Собеседник убедил ее, что имеет многолетний стаж в сфере целительства и может проводить платные сеансы по телефону. После каждого сеанса лечения женщина переводила деньги на указанный номер карты. Лечение длилось около 10 дней, и в конечном итоге обманутая заявительница перевела более 700 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь, телефонный номер стал недоступен.По данному факту мошенничества сотрудники полиции проводят доследственную проверку, а также пытаются установить владельца банковской карты и абонентского номера, указанного в объявлении.