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29 ноября 2018, 16:18



Завтра завершается голосование по выбору имени аэропорту Норильска.

Те, кто еще не сделал выбор, смогут отдать свой голос за один из вариантов в течение заключительного дня сбора мнений - 30 ноября. Голосование проходит на сайте «Великиеимена.рф», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», по телефону горячей линии 8-800-707-93-17. В Норильске анкеты можно заполнить в спецпунктах, размещенных в аэропорту, СРК «Арена-Норильск», кинотеатре «Родина» и многофункциональном центре. Итоги акции будут оглашены в СМИ 4 декабря. Напомним, конкурс «Великие имена России» стартовал по инициативе российских общественников, его участники - 47 воздушных гаваней страны, в числе которых аэропорт Норильска. Имена кандидатов для воздушной гавани нашего города - Александр Сотников, Николай Урванцев и Михаил Водопьянов.

Просмотров:87 Подходит к концу очередной этап общероссийского конкурса «Великие имена России», цель которого - дополнить названия аэропортов именами знаменитых россиян.Те, кто еще не сделал выбор, смогут отдать свой голос за один из вариантов в течение заключительного дня сбора мнений - 30 ноября.Голосование проходит на сайте «Великиеимена.рф», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», по телефону горячей линии 8-800-707-93-17. В Норильске анкеты можно заполнить в спецпунктах, размещенных в аэропорту, СРК «Арена-Норильск», кинотеатре «Родина» и многофункциональном центре.Итоги акции будут оглашены в СМИ 4 декабря.Напомним, конкурс «Великие имена России» стартовал по инициативе российских общественников, его участники - 47 воздушных гаваней страны, в числе которых аэропорт Норильска. Имена кандидатов для воздушной гавани нашего города - Александр Сотников, Николай Урванцев и Михаил Водопьянов.