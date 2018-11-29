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29 ноября 2018, 17:04



Завтра и на предстоящих выходных в Норильске сохранится холодная безветренная погода



Просмотров:58 По прогнозам синоптиков с пятницы по воскресенье в городе температура воздуха от 30 до 35 градусов мороза, в низинах – до 40 градусов. Ветер неустойчивый 2 – 7 м/сек. Осадков не ожидается.