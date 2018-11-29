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29 ноября 2018, 19:06



Несмотря на сильные морозы, в Норильске полным ходом идет строительство снежных городков, открытие которых запланировано через три недели

Подрядчик уже приступил к работе – четыре дня назад началась добыча льда из озера Долгого – всего для фигур понадобится порядка 900 кубических метров льда. При этом как отметил представитель подрядной организации, работы осложняются сильными морозами – оптимальная температура воздуха для выпиливания льда должна составлять 10-12 градусов ниже нуля, сейчас же работы ведутся при 35 градусном морозе. Тем не менее, приглашенный из Красноярска подрядчик ИП Максим Шаренко, с которым муниципалитет ранее уже сотрудничал, объясняет, что морозы не помешают вовремя и качественно справиться с заданием - как с добычей льда, так и с полным обустройством снежных городков. К слову, именно в новом парке отдыха, где второй год подряд будет размещена главная елка Норильска, пройдут основные праздничные мероприятия. Для елки там появится новая красочная гирлянда, планируется проведение достаточно масштабного фейерверка и зрелищного лазерного шоу на снегу. Естественно, не останутся без внимания и районы: сегодня активно ведутся работы в Талнахе, где за праздничные украшения отвечает ИП Петр Жуганенко, ранее также работавший над снежными городками в Норильске. Автором же фигур является норильский художник Борис Кутузов. Всего в Большом Норильске появится около 60 снежных и ледяных фигур, в числе которых символы предстоящей Зимней Универсиады и наступающего года – волчонок и поросенок соответственно, а также сказочные герои, герои северных мифов и другие. По традиции ледяные фигуры будут оборудованы светодиодами. «Я бы хотел обратиться к норильчанам, чтобы они проявили уважение к людям, которые придумали и создали все эти фигуры, и отнеслись к тому, что у нас есть, как можно бережнее», - отметил Дмитрий Самородов. Остается добавить, что официальное открытие новогодних городков, на постройку и обслуживание которых из муниципального бюджета выделено 20 млн рублей, в Центральном районе состоится 22 декабря, а в остальных районах – на день раньше, 21 декабря.

Просмотров:207 В этом году в Центральном районе снежные городки появятся на театральной площади и в парке отдыха на улице Комсомольской, а на стадионе «Заполярник» - ставшие традиционными фигуры из снега и льда, рассказал начальника УКРиС Дмитрий Самородов.Подрядчик уже приступил к работе – четыре дня назад началась добыча льда из озера Долгого – всего для фигур понадобится порядка 900 кубических метров льда. При этом как отметил представитель подрядной организации, работы осложняются сильными морозами – оптимальная температура воздуха для выпиливания льда должна составлять 10-12 градусов ниже нуля, сейчас же работы ведутся при 35 градусном морозе. Тем не менее, приглашенный из Красноярска подрядчик ИП Максим Шаренко, с которым муниципалитет ранее уже сотрудничал, объясняет, что морозы не помешают вовремя и качественно справиться с заданием - как с добычей льда, так и с полным обустройством снежных городков.К слову, именно в новом парке отдыха, где второй год подряд будет размещена главная елка Норильска, пройдут основные праздничные мероприятия. Для елки там появится новая красочная гирлянда, планируется проведение достаточно масштабного фейерверка и зрелищного лазерного шоу на снегу. Естественно, не останутся без внимания и районы: сегодня активно ведутся работы в Талнахе, где за праздничные украшения отвечает ИП Петр Жуганенко, ранее также работавший над снежными городками в Норильске. Автором же фигур является норильский художник Борис Кутузов.Всего в Большом Норильске появится около 60 снежных и ледяных фигур, в числе которых символы предстоящей Зимней Универсиады и наступающего года – волчонок и поросенок соответственно, а также сказочные герои, герои северных мифов и другие. По традиции ледяные фигуры будут оборудованы светодиодами.«Я бы хотел обратиться к норильчанам, чтобы они проявили уважение к людям, которые придумали и создали все эти фигуры, и отнеслись к тому, что у нас есть, как можно бережнее», - отметил Дмитрий Самородов.Остается добавить, что официальное открытие новогодних городков, на постройку и обслуживание которых из муниципального бюджета выделено 20 млн рублей, в Центральном районе состоится 22 декабря, а в остальных районах – на день раньше, 21 декабря.