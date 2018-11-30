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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 ноября 2018, 10:46

Бывший подрядчик, строивший четыре перинатальных центра, в том числе и в Норильске, признан банкротом.


Как сообщает «Медвестник», арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» – подрядчика при возведении перинатальных центров в Норильске, Пскове, Гатчине и Петрозаводске, ставших долгостроями. Получив финансирование и начав работы, компания не довела строительство до конца и сорвала сроки ввода этих объектов.
Так, в Норильске к концу 2017 г. – дате завершения контракта – она выполнила работы лишь на треть общей суммы, остальные обязательства на 1,4 млрд руб. остались неисполненными, сроки постоянно нарушались. Банковский аванс компания так и не вернула. На ее долю приходится почти 1,5 млрд руб. из 4,3 млрд исковых требований со стороны заказчика строительства госкорпорации «Ростех» в адрес подрядных структур, работавших на перинатальных центрах. Иски к «ИЦ ЕЭС» еще в 2016 г. подали и другие компании.
Перинатальные центры в Норильске и Гатчине приняли первых пациенток в октябре 2018 г., два других готовятся к открытию.
Между тем генеральный директор «ИЦ ЕЭС» Эдуард Овчинников, который выступал поручителем при кредитовании его компании, решением суда также признан банкротом. В ноябре Арбитражный суд Москвы подтвердил требования к руководителю бывшей строительной компании со стороны кредиторов. Банк ВТБ требует от него вернуть 679,6 млн руб., из которых 440 млн являются основной суммой, а остальные – неустойкой. Требования Сбербанка России составляют 992,6 млн руб., говорится в сообщении.

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16:18   Завтра завершается голосование по выбору имени аэропорту Норильска. 15:24   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска перечислила лжецелителям более 700 тысяч рублей.
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 28 ноября 2018 
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