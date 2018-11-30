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30 ноября 2018, 10:49



«Норникель» точно посчитает потребляемые энергоресурсы.

АСКУЭ внедряется в соответствии c требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Автоматизированная система позволяет в режиме реального времени вести учет потребления электро- и тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды, технологического кислорода и сжатого воздуха на более чем 20 крупных предприятиях «Норникеля», расположенных на Таймыре, сообщает пресс-служба компании. Сейчас проводятся строительно-монтажные работы на дочернем предприятии «Норникеля» — ООО «Медвежий ручей». В январе 2019 г. внедрение системы начнется на основных объектах Заполярного филиала. В частности, систему планируется ввести в эксплуатацию на Надеждинском металлургическом и медном заводах, Талнахской обогатительной фабрике, рудниках «Комсомольский», «Скалистый», «Октябрьский», «Таймырский», «Маяк». Срок завершения запуска АСКУЭ — декабрь 2020 г. Автоматизированная система позволяет объективно оценивать возврат вложенных средств от реализации энергосберегающих мероприятий. Функционально АСКУЭ запрашивает показатели с приборов учета. Данные обрабатываются и архивируются, автоматически сформированные отчетные документы направляются в энергоснабжающие организации для дальнейшего расчёта оплаты. «Стоимость потребляемых энергоресурсов основными предприятиями Норильского промышленного района ежегодно превышает 13 млрд руб. Благодаря внедрению системы учета энергетики предприятий смогут увидеть реальную картину потребления по всем ресурсам одновременно, отслеживать любые отклонения от плановых параметров и проводить необходимые мероприятия по эффективному использованию ресурсов», — сказал главный энергетик Заполярного филиала «Норникеля» Артем Саверкин. Современными приборами учета планируется оснастить 1500 точек топливно-энергетических ресурсов и воды. Для работы системы устанавливаются электросчетчики, расходомеры, датчики давления и температуры как российского, так и зарубежного производства. Ранее установленные узлы учета, удовлетворяющие требованиям, встраиваются в АСКУЭ.

Просмотров:151 Реализация проекта «Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов» (АСКУЭ) в Заполярном филиале «Норникеля» перешла в активную фазу. Проект стоимостью около 950 млн руб. является составной частью «Технологического прорыва» — реализуемой в компании программы цифровизации и автоматизации большинства процессов по добыче и переработке.АСКУЭ внедряется в соответствии c требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Автоматизированная система позволяет в режиме реального времени вести учет потребления электро- и тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды, технологического кислорода и сжатого воздуха на более чем 20 крупных предприятиях «Норникеля», расположенных на Таймыре, сообщает пресс-служба компании.Сейчас проводятся строительно-монтажные работы на дочернем предприятии «Норникеля» — ООО «Медвежий ручей». В январе 2019 г. внедрение системы начнется на основных объектах Заполярного филиала. В частности, систему планируется ввести в эксплуатацию на Надеждинском металлургическом и медном заводах, Талнахской обогатительной фабрике, рудниках «Комсомольский», «Скалистый», «Октябрьский», «Таймырский», «Маяк». Срок завершения запуска АСКУЭ — декабрь 2020 г.Автоматизированная система позволяет объективно оценивать возврат вложенных средств от реализации энергосберегающих мероприятий. Функционально АСКУЭ запрашивает показатели с приборов учета. Данные обрабатываются и архивируются, автоматически сформированные отчетные документы направляются в энергоснабжающие организации для дальнейшего расчёта оплаты.«Стоимость потребляемых энергоресурсов основными предприятиями Норильского промышленного района ежегодно превышает 13 млрд руб. Благодаря внедрению системы учета энергетики предприятий смогут увидеть реальную картину потребления по всем ресурсам одновременно, отслеживать любые отклонения от плановых параметров и проводить необходимые мероприятия по эффективному использованию ресурсов», — сказал главный энергетик Заполярного филиала «Норникеля» Артем Саверкин.Современными приборами учета планируется оснастить 1500 точек топливно-энергетических ресурсов и воды. Для работы системы устанавливаются электросчетчики, расходомеры, датчики давления и температуры как российского, так и зарубежного производства. Ранее установленные узлы учета, удовлетворяющие требованиям, встраиваются в АСКУЭ.