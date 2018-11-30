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30 ноября 2018, 11:54



В Красноярском крае с 1 по 10 декабря пройдет декада инвалидов.

«Для одиноких инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании, будет организована помощь в уборке квартир и придомовых территорий, оказаны парикмахерские услуги», – рассказала Валентина Сухих, заместитель начальника отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавшим от радиации, министерства социальной политики края. Также в дни декады в 46 городах и районах края пройдут ярмарки вакансий для инвалидов, а учреждения здравоохранения организуют выезд участковых бригад в семьи нетранспортабельных граждан, во многих территориях состоятся соревнования по адаптивному спорту. С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края.

Просмотров:110 Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов. Во всех краевых и муниципальных учреждениях социальной защиты населения и центрах социального обслуживания будут работать консультативные площадки, состоятся дни открытых дверей, встречи с активистами общественных организаций, сообщается на официальном портале Красноярского края.Также в дни декады в 46 городах и районах края пройдут ярмарки вакансий для инвалидов, а учреждения здравоохранения организуют выезд участковых бригад в семьи нетранспортабельных граждан, во многих территориях состоятся соревнования по адаптивному спорту.С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края.