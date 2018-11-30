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30 ноября 2018, 11:57



Глава Таймыра Сергей Ткаченко отмечен благодарственным письмом губернатора Красноярского края.

Так, заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов наградил благодарственным письмом губернатора края главу Таймыра Сергея Ткаченко за успехи в организации и проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края. Награждение прошло в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности РСЧС Красноярского края, который провели Анатолий Цыкалов совместно с руководством ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Участники пленарного заседания проанализировали результаты работы служб, отвечающих за профилактику и ликвидацию ЧС в 2018 году, рассказали о планах на 2019 год и обсудили проблемы текущего года по ликвидации паводков и лесных пожаров.

Просмотров:122 Церемония награждения лучших территорий Красноярского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности прошла в Ачинске.Так, заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов наградил благодарственным письмом губернатора края главу Таймыра Сергея Ткаченко за успехи в организации и проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края.Награждение прошло в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности РСЧС Красноярского края, который провели Анатолий Цыкалов совместно с руководством ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Участники пленарного заседания проанализировали результаты работы служб, отвечающих за профилактику и ликвидацию ЧС в 2018 году, рассказали о планах на 2019 год и обсудили проблемы текущего года по ликвидации паводков и лесных пожаров.