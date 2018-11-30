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30 ноября 2018, 12:00



Бесплатный доступ к спутниковому интернету российские пользователи получат благодаря китайской компании.

В перспективе система спутников «Ляншан» будет состоять из 272 низкоорбитальных спутников и наземного центра обработки данных. Цель компании — предоставить пользователям со всего мира бесплатный доступ в интернет, а главное - провести всемирную сеть туда, где об интернете сейчас только мечтают. «Нет необходимости ждать все 272 спутника для выявления эффекта, в начальный период можно использовать несколько спутников для формирования небольшой системы и запустить проект в коммерческое использование, таким образом, с помощью прибыли можно продолжать строительство спутниковой системы», - приводят "Сибновости" слова научного сотрудника компании "Ань Сян".

Просмотров:127 Бесплатная спутниковая связь должна появиться в 2026 году. Такие амбициозные планы ставит перед собой китайская частная компания LinkSure. В следующем году бизнесмены планируют вывести на орбиту первый спутник «Ляньшан-1» с космодрома Цзюцюань. Через год, по задумке компании, будут работать уже десять спутников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сайт Russian.people.com.В перспективе система спутников «Ляншан» будет состоять из 272 низкоорбитальных спутников и наземного центра обработки данных. Цель компании — предоставить пользователям со всего мира бесплатный доступ в интернет, а главное - провести всемирную сеть туда, где об интернете сейчас только мечтают.