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30 ноября 2018, 12:05



Позолоченные нанодиски помогут победить рак. Новой разработкой занимаются красноярские ученые.

Разработка исследователей высоко востребована в биологии и медицине. Магнитные нанодиски могут успешно применяться для запуска апоптоза — процесса управляемой гибели клеток — и механического разрушения клеточных мембран. «Нанодиски можно «научить» доставлять лекарства исключительно в больные органы и ткани, а еще они могут механически разрушать клетки-мишени (например, клетки злокачественной опухоли). Для внедрения нанодисков в организм человека их нужно «одеть» в специальное покрытие, которое уменьшит токсичность наших агентов, воспрепятствует их досрочной деградации в организме и позволит «нарастить» на них аптамеры для адресной доставки медикаментов. Поэтому структура дисков многослойна и состоит из металла, покрытого золотом», — приводят "Сибновости" слова ассистента базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий ИИФиРЭ Анны Лукьяненко. Сейчас красноярские ученые работают над более экономичной и гибкой технологией, позволяющей изготовить диски для медицины. «Мы хотим усовершенствовать технологию перьевой нанолитографии так, чтобы использовать в качестве подложек многослойные тонкие пленки металлов. Тогда перьевая нанолитография поможет нам производить именно те нанодиски, в которых заинтересованы медицинские научно-исследовательские группы», — пояснила Лукьяненко. Новую разработку на живых организмах ученые планируют испытывать уже в 2019 году.

Просмотров:116 Над созданием многослойных позолоченных нанодисков для адресной доставки лекарств и борьбы со злокачественными новообразованиями работают ученые ИИФиРЭ СФУ, сообщают "Сибновости" со ссылкой на пресс-службу вуза.Разработка исследователей высоко востребована в биологии и медицине. Магнитные нанодиски могут успешно применяться для запуска апоптоза — процесса управляемой гибели клеток — и механического разрушения клеточных мембран.«Нанодиски можно «научить» доставлять лекарства исключительно в больные органы и ткани, а еще они могут механически разрушать клетки-мишени (например, клетки злокачественной опухоли). Для внедрения нанодисков в организм человека их нужно «одеть» в специальное покрытие, которое уменьшит токсичность наших агентов, воспрепятствует их досрочной деградации в организме и позволит «нарастить» на них аптамеры для адресной доставки медикаментов. Поэтому структура дисков многослойна и состоит из металла, покрытого золотом», — приводят "Сибновости" слова ассистента базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий ИИФиРЭ Анны Лукьяненко.Сейчас красноярские ученые работают над более экономичной и гибкой технологией, позволяющей изготовить диски для медицины.«Мы хотим усовершенствовать технологию перьевой нанолитографии так, чтобы использовать в качестве подложек многослойные тонкие пленки металлов. Тогда перьевая нанолитография поможет нам производить именно те нанодиски, в которых заинтересованы медицинские научно-исследовательские группы», — пояснила Лукьяненко.Новую разработку на живых организмах ученые планируют испытывать уже в 2019 году.