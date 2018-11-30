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30 ноября 2018, 12:06



«Перелет дружбы». Красноярск встретит историю.

Международная команда отправится из Аляски в Сибирь через Атлантику, Европу и Россию и далее обратно. Цель - отдать дань уважения героям войны стран-союзников. С американской стороны «перелет дружбы» реализует некоммерческая организация «Фонд полетов «Браво 369», с которой администрация Красноярска подписала Меморандум о взаимопонимании по проекту «АЛСИБ 2020, сообщают "Сибновости". «От лица «Фонда полетов «Браво 369» я бы хотел выразить благодарность Красноярску за его дружбу и большую работу, участие в проекте. Предыдущий полет прошел в июле 2015 года от Грейт-Фолс, штат Монтана, до Красноярска. Он получил международное дипломатическое признание, что стало основанием для предстоящего «АлСиб-2020». На этот раз полет расширен до кругосветного путешествия. Меморандум будет самым важным соглашением между Америкой и Россией за последние 10 лет. Это может стать основанием для того, чтобы две страны объединились и их взаимопонимание укрепилось в память великих героях войны», - заявил во время телемоста «Красноярск-США» президент «Фонда полетов «Браво 369» Джефф Гир. В свою очередь мэр Красноярска Сергей Еремин в ответном слове сообщил, что именно такие проекты формируют общее будущее. «Нас разделяет большое расстояние, континенты, время. Но самое ценное, что нас соединяет, - это история и то, что мы ее помним и чтим. Мы рады участвовать в ваших проектах, в том числе в этом «перелете дружбы», который еще теснее укрепит связи наших стран и напомнит о том, что нужно ценить прошлое для того, чтобы было будущее», - сказал он. Напомним, в 1942 году во время Великой Отечественной войны была открыта воздушная трасса Аляска - Сибирь. С помощью нее осуществлялась поставка боевых самолетов фронту из США в Красноярск и далее на фронт. Трасса существовала до октября 1945 года. За это время были перевезены более 8000 самолетов, которые внесли большой вклад в итоговую победу над фашизмом. фото admkrsk.ru

Просмотров:113 Красноярск станет участником исторического события, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. В 2020 году город встретит кругосветный «перелет дружбы».Международная команда отправится из Аляски в Сибирь через Атлантику, Европу и Россию и далее обратно. Цель - отдать дань уважения героям войны стран-союзников. С американской стороны «перелет дружбы» реализует некоммерческая организация «Фонд полетов «Браво 369», с которой администрация Красноярска подписала Меморандум о взаимопонимании по проекту «АЛСИБ 2020, сообщают "Сибновости".В свою очередь мэр Красноярска Сергей Еремин в ответном слове сообщил, что именно такие проекты формируют общее будущее.Напомним, в 1942 году во время Великой Отечественной войны была открыта воздушная трасса Аляска - Сибирь. С помощью нее осуществлялась поставка боевых самолетов фронту из США в Красноярск и далее на фронт. Трасса существовала до октября 1945 года. За это время были перевезены более 8000 самолетов, которые внесли большой вклад в итоговую победу над фашизмом.фото admkrsk.ru