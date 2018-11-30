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30 ноября 2018, 12:13



В Норильск с рабочим визитом прибыл спикер краевого Законодательного собрания Дмитрий Свиридов.

Дмитрий Свиридов примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 65-летнему юбилею гимназии № 11 и 70-летию НОФ ООО «Медвежий ручей», где вручит награды работникам. Помимо этого, спикер краевого Заксобрания проведёт ряд рабочих встреч с руководством Норильска, Таймыра и градообразующего предприятия, а также проведёт приём граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба администрации города.

Просмотров:158 Председатель регионального парламента пробудет в северных территориях до 3 декабря.Дмитрий Свиридов примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 65-летнему юбилею гимназии № 11 и 70-летию НОФ ООО «Медвежий ручей», где вручит награды работникам. Помимо этого, спикер краевого Заксобрания проведёт ряд рабочих встреч с руководством Норильска, Таймыра и градообразующего предприятия, а также проведёт приём граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба администрации города.