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30 ноября 2018, 13:24



В Московской области при поддержке «Норникеля» состоится традиционный Кубок легенд по хоккею.

В розыгрыше этого года примут участие ветеранские дружины московских «Спартака», «Крыльев Советов», «Динамо» и ЦСКА. В составе последних в турнире примет участие и президент «Норникеля», двукратный обладатель Кубка легенд Владимир Потанин. Его партнерами по команде станут победители и призеры чемпионатов мира и Олимпиады – Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Александр Могильный, Михаил Васильев и другие. Матчи пройдут по системе плей-офф. В первом полуфинале на лед выйдут хоккеисты «Спартака» и «Крыльев Советов», во втором – «Динамо» и ЦСКА. Остается добавить, что «Норникель» давно и всесторонне поддерживает российский спорт. Компания является генеральным партнером зимней Универсиады, которая в марте будущего года пройдет в Красноярске, а также партнером Олимпийского комитета России и ряда спортивных федераций, в том числе и Федерации хоккея России.

Просмотров:119 Юбилейный, пятый розыгрыш турнира звезд отечественно хоккея пройдет 8-9 декабря в Подмосковье на открытой ледовой арене «ЛУЖКИ.клуб» и будет приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного тренера Анатолия Тарасова. Организатором соревнований выступает Лига легенд мирового хоккея при поддержке «Норникеля».В розыгрыше этого года примут участие ветеранские дружины московских «Спартака», «Крыльев Советов», «Динамо» и ЦСКА. В составе последних в турнире примет участие и президент «Норникеля», двукратный обладатель Кубка легенд Владимир Потанин. Его партнерами по команде станут победители и призеры чемпионатов мира и Олимпиады – Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Александр Могильный, Михаил Васильев и другие.Матчи пройдут по системе плей-офф. В первом полуфинале на лед выйдут хоккеисты «Спартака» и «Крыльев Советов», во втором – «Динамо» и ЦСКА.Остается добавить, что «Норникель» давно и всесторонне поддерживает российский спорт. Компания является генеральным партнером зимней Универсиады, которая в марте будущего года пройдет в Красноярске, а также партнером Олимпийского комитета России и ряда спортивных федераций, в том числе и Федерации хоккея России.