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30 ноября 2018, 13:40



Сегодня вечером во Дворце культуры компании состоится праздничный вечер, посвященный 70-летию Норильской обогатительной фабрики.

В 2017 году НОФ переработала 7,5 млн тонн руды, сегодня эта цифра достигает 9,5 млн тонн. Сейчас фабрика входит в состав дочерней компании «Норникеля» - ООО «Медвежий ручей». Помимо нее туда также вошли рудник «Заполярный», два хвостохранилища № 1 и «Лебяжье». Цель такого обособления - разделение Талнахской площадки и площадки «Медвежий ручей», с тем чтобы увеличение производственных мощностей последней могло финансироваться за счет привлеченных инвестиций. Сегодня Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд, медистые руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с медного завода с получением никелевого и медного концентратов. Основные технологические операции: дробление, измельчение, гравитационное и флотационное обогащение, сгущение. Сегодня в 19 часов во Дворце культуры компании состоится праздничный вечер в честь юбилея фабрики. В торжественной обстановке лучшие работники предприятия получат заслуженные награды, а праздничную атмосферу будут создавать творческие коллективы.

Просмотров:134 Норильская обогатительная фабрика (НОФ) - одна из двух обогатительных фабрик «Норникеля». Ее технический проект был разработан проектной конторой Норильского комбината в 1945 году. Первую очередь НОФ запустили 21 декабря 1948 года. В 1952-м строительство закончили, однако качественные и количественные показатели, заложенные в проекте, не были достигнуты. Длительный анализ промышленных данных, изучение состава норильских руд и продуктов обогащения показали пути дальнейшего развития технологической схемы обогащения. С мая 1955 года на фабрике начала внедряться новая технологическая схема, которая предусматривает стадиальность обогащения. В период с 1959 по 1965 год шла коренная реконструкция фабрики. В 1964 году была достигнута максимальная производительность фабрики по вкрапленной руде - 4 млн тонн. В июле 1966-го НОФ начала принимать на переработку богатую руду Талнахского месторождения, и с этого периода шла постоянная отработка и совершенствование технологии обогащения различных типов руд.В 2017 году НОФ переработала 7,5 млн тонн руды, сегодня эта цифра достигает 9,5 млн тонн. Сейчас фабрика входит в состав дочерней компании «Норникеля» - ООО «Медвежий ручей». Помимо нее туда также вошли рудник «Заполярный», два хвостохранилища № 1 и «Лебяжье». Цель такого обособления - разделение Талнахской площадки и площадки «Медвежий ручей», с тем чтобы увеличение производственных мощностей последней могло финансироваться за счет привлеченных инвестиций.Сегодня Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд, медистые руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с медного завода с получением никелевого и медного концентратов. Основные технологические операции: дробление, измельчение, гравитационное и флотационное обогащение, сгущение.Сегодня в 19 часов во Дворце культуры компании состоится праздничный вечер в честь юбилея фабрики. В торжественной обстановке лучшие работники предприятия получат заслуженные награды, а праздничную атмосферу будут создавать творческие коллективы.