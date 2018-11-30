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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:05 Как выглядели первые жители Енисейска и куда исчезли останки православного святого Даниила Ачинского? На эти вопросы пытаются ответить российские антропологи.
16:03 В эти выходные в Норильске состоится шестое открытое первенство города по армейскому рукопашному бою.
16:02 Школа актерского мастерства, организатором которой стало Агентство развития Норильска, заканчивает свою работу.
15:08 Два проекта «Норникеля» удостоены престижной «Премии Рунета».
14:55 Норильские тхэквондисты завоевали медали разного достоинства на краевых и международных соревнованиях.
14:34 Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» благодаря президентскому гранту на реализацию своего проекта «Очумелые ручки» усовершенствовал столярную мастерскую.
13:47 Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет!
13:40 Сегодня вечером во Дворце культуры компании состоится праздничный вечер, посвященный 70-летию Норильской обогатительной фабрики.
13:24 В Московской области при поддержке «Норникеля» состоится традиционный Кубок легенд по хоккею.
12:13 В Норильск с рабочим визитом прибыл спикер краевого Законодательного собрания Дмитрий Свиридов.
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