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30 ноября 2018, 14:34



Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» благодаря президентскому гранту на реализацию своего проекта «Очумелые ручки» усовершенствовал столярную мастерскую.

С проектом «Очумелые ручки» наша норильская «Лествица» стала победителем в номинации «Социальное обслуживание, поддержка и защита граждан». Известие об этой победе пришло в город еще в июне этого года. «Инициатива «Лествицы» изначально направлена на оказание социальной помощи, на привитие или восстановление бытовых навыков у лиц, ведущих асоциальный образ жизни, которые проходят реабилитацию в «Лествице». О том, кому именно мы можем оказать поддержку, «Лествица» узнает в том числе через Центр милосердия города Норильска, с которым мы активно сотрудничаем и не первый год создаем в партнерстве различные проекты», - рассказала «Заполярной правде» руководитель фонда «Лествица» Ирина Хубецова . Благодаря посильному труду, пройдя курсы занятий в столярной и швейной мастерских, постояльцы «Лествицы» социально адаптируются. Это во время своего визита в Норильск с радостью отметил и патриарх Кирилл. В сентябре этого года после закладки камня на месте основания новой церкви патриарх посетил Свято-Троицкий храм в Талнахе и социальный православный центр «Лествица». Напомним, в конкурсе Фонда президентских грантов от Красноярского края участвовали 132 социальных проекта. 37 из них получили поддержку, в том числе один из Норильска. Всего в список победителей вошла 1551 некоммерческая организация из 82 регионов России. Общая сумма грантов составляет почти 3,15 млрд рублей, средства на реализацию проектов выделят по 13 направлениям. В Красноярский край будет направлено 51,6 млн рублей.

Просмотров:110 Теперь люди, чье социальное положение крайне нестабильно, изготавливают мебель для себя и дарят радость другим норильчанам - инвалидам и одиноким старикам, нуждающимся в помощи.С проектом «Очумелые ручки» наша норильская «Лествица» стала победителем в номинации «Социальное обслуживание, поддержка и защита граждан». Известие об этой победе пришло в город еще в июне этого года.«Инициатива «Лествицы» изначально направлена на оказание социальной помощи, на привитие или восстановление бытовых навыков у лиц, ведущих асоциальный образ жизни, которые проходят реабилитацию в «Лествице».О том, кому именно мы можем оказать поддержку, «Лествица» узнает в том числе через Центр милосердия города Норильска, с которым мы активно сотрудничаем и не первый год создаем в партнерстве различные проекты», - рассказала «Заполярной правде» руководитель фонда «Лествица» Ирина Хубецова .Благодаря посильному труду, пройдя курсы занятий в столярной и швейной мастерских, постояльцы «Лествицы» социально адаптируются. Это во время своего визита в Норильск с радостью отметил и патриарх Кирилл. В сентябре этого года после закладки камня на месте основания новой церкви патриарх посетил Свято-Троицкий храм в Талнахе и социальный православный центр «Лествица».Напомним, в конкурсе Фонда президентских грантов от Красноярского края участвовали 132 социальных проекта. 37 из них получили поддержку, в том числе один из Норильска. Всего в список победителей вошла 1551 некоммерческая организация из 82 регионов России. Общая сумма грантов составляет почти 3,15 млрд рублей, средства на реализацию проектов выделят по 13 направлениям. В Красноярский край будет направлено 51,6 млн рублей.