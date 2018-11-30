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30 ноября 2018, 14:55



Норильские тхэквондисты завоевали медали разного достоинства на краевых и международных соревнованиях.

Победителями краевого первенства стали Павел Романенко в весовой категории 55 кг (выполнил норматив кандидата в мастера спорта), а также Роман Ярмолюк – свыше 78 кг. Екатерина Кошарко и Егор Молчанов завоевали серебряные медали в весовых категориях 59 и 55 кг соответственно. Третья ступень почета досталась Павлу Скучелясу (51 кг) и Ильясу Беделову (48 кг). Кроме того, взрослые воспитанники отделения тхэквондо выступили на международном рейтинговом турнире G1 в израильской Рамле, куда съехались сильнейшие участники из 30 стран. Там Полина Никуличева завоевала бронзовую медаль, а Даниил Бекисов стал пятым, уступив в схватке за выход в полуфинал будущему победителю турнира. "К сожалению, наши сильнейшие взрослые спортсмены, которые участвуют в отборочных предолимпийских рейтинговых турнирах, вынуждены выезжать на состязания за свой счет. Это связано с тем, что бюджетные средства все еще не предусмотрены на 2018-2019 спортивный сезон, несмотря на наши стабильные результаты на международном уровне", - пояснил президент норильской федерации тхэквондо Сергей Никуличев.

Просмотров:120 В Сосновоборске воспитанники ДЮСШ-4 под руководством тренера Ирины Никуличевой выступили в первенстве Красноярского края среди юниоров 15-17 лет с участием более ста спортсменов. Из восьми наших ребят шестеро заняли призовые места, при этом победители получили право представлять краевую сборную на предстоящем первенстве России в мае будущего года в Хабаровске.Победителями краевого первенства стали Павел Романенко в весовой категории 55 кг (выполнил норматив кандидата в мастера спорта), а также Роман Ярмолюк – свыше 78 кг. Екатерина Кошарко и Егор Молчанов завоевали серебряные медали в весовых категориях 59 и 55 кг соответственно. Третья ступень почета досталась Павлу Скучелясу (51 кг) и Ильясу Беделову (48 кг).Кроме того, взрослые воспитанники отделения тхэквондо выступили на международном рейтинговом турнире G1 в израильской Рамле, куда съехались сильнейшие участники из 30 стран. Там Полина Никуличева завоевала бронзовую медаль, а Даниил Бекисов стал пятым, уступив в схватке за выход в полуфинал будущему победителю турнира.