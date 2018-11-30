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30 ноября 2018, 15:08



Два проекта «Норникеля» удостоены престижной «Премии Рунета».

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Организаторами "Премии Рунета" является Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций и Координационный центр национальных доменов. В шорт-лист престижной премии в номинации «Добровольчество в России» вошли корпоративные волонтеры компании «Норникель» со спецпроектом по SMM популяризации экомарафона «Понеслось». В номинации «Медиадосуг» в шорт-листе премии сайт проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха». "Премия Рунета" присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами "Премии Рунета" стали более 360 организаций. В 2015 году компания уже была лауреатом премии – интерактивный проект «Норильск Фильм» Алексея Пивоварова получил приз в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации».

Просмотров:111 Престижную награду «Премия Рунета» за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет вручили накануне в Москве. Торжественная церемония прошла в центре «Космонавтики и Авиации» на ВДНХ.Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Организаторами "Премии Рунета" является Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций и Координационный центр национальных доменов.В шорт-лист престижной премии в номинации «Добровольчество в России» вошли корпоративные волонтеры компании «Норникель» со спецпроектом по SMM популяризации экомарафона «Понеслось». В номинации «Медиадосуг» в шорт-листе премии сайт проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха»."Премия Рунета" присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами "Премии Рунета" стали более 360 организаций. В 2015 году компания уже была лауреатом премии – интерактивный проект «Норильск Фильм» Алексея Пивоварова получил приз в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации».