Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 ноября 2018, 16:02



Школа актерского мастерства, организатором которой стало Агентство развития Норильска, заканчивает свою работу.

Учредителем Школы актерского мастерства является фонд "Живая классика", который ежегодно проводит в 85 регионах России одноименный конкурс юных чтецов. «Всероссийское литературное соревнование длится с февраля, когда начинаются школьные этапы, в итоге по 3 победителя от каждого региона отправляются на финал конкурса в МДЦ «Артек». В этом году ваш город блистательно представлял в Артеке Данис Муратов из школы № 31. Это удивительный ребенок, им можно гордиться! Кроме того, после прослушивания в Норильске преподавателями ведущего театрального вуза страны предложение приехать в ГИТИС сразу на третий отборочный тур получила ваша 17-летняя очаровательная Анна Яцкова. Сейчас она студентка 1-го курса самого главного, актерского отделения», - поделился с «Заполярной правдой» наставник наших ребят Тарас Белоусов. По его словам, главное в этом проекте - шанс попасть на актерские факультеты или получить возможность поучаствовать во всероссийском конкурсе есть у каждого ребенка из любой семьи. «За это время многие поверили в себя и раскрыли те таланты, о которых даже не подозревали, - рассказал педагог школы актерского мастерства. - Каждому я старался помочь - советовал, как справиться с волнением перед выступлением на сцене, убрать страх и всевозможные «зажимы», какой отрывок лучше выбрать. Все участники конкурса «Живая классика» по всей стране - безусловно, талантливы. Но многие из них совершают ошибки - одни при выборе текста, другие - с актерскими движениями во время выступления, третьи неверно подбирают интонации, читая «с выражением». Курс, предлагаемый школой актерского мастерства, поможет юным чтецам избежать всех этих оплошностей, почувствовать и правильно подать авторские тексты через свое видение.

Просмотров:87 Двухнедельные курсы для подростков нашего города с 19 ноября проводились на базе Молодежного центра. Основным наставником был артист, преподаватель ГИТИСа Тарас Белоусов. Он уже в третий раз приезжает Норильск с тем, чтобы позаниматься с норильской детворой. Кроме него сценической речью и сценическим движением с юными норильчанами проводили уроки Руслан Насибулин и Ольга Шубина, тоже выпускники ГИТИСа.Учредителем Школы актерского мастерства является фонд "Живая классика", который ежегодно проводит в 85 регионах России одноименный конкурс юных чтецов.По его словам, главное в этом проекте - шанс попасть на актерские факультеты или получить возможность поучаствовать во всероссийском конкурсе есть у каждого ребенка из любой семьи.«За это время многие поверили в себя и раскрыли те таланты, о которых даже не подозревали, - рассказал педагог школы актерского мастерства. - Каждому я старался помочь - советовал, как справиться с волнением перед выступлением на сцене, убрать страх и всевозможные «зажимы», какой отрывок лучше выбрать. Все участники конкурса «Живая классика» по всей стране - безусловно, талантливы. Но многие из них совершают ошибки - одни при выборе текста, другие - с актерскими движениями во время выступления, третьи неверно подбирают интонации, читая «с выражением».Курс, предлагаемый школой актерского мастерства, поможет юным чтецам избежать всех этих оплошностей, почувствовать и правильно подать авторские тексты через свое видение.