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30 ноября 2018, 16:03



В эти выходные в Норильске состоится шестое открытое первенство города по армейскому рукопашному бою.

По словам организаторов, турнир проводится в поддержку развития Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Кроме того, в рамках первенства состоится торжественное посвящение в юнармейцы норильских школьников, при этом клятву будет принимать начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия», советник администрации губернатора Красноярского края Денис Побилат. В субботу, 1 декабря, в 11.00 стартуют предварительные поединки. На следующий день, в воскресенье, также в 11.00 начнутся полуфинальные бои. А уже на 12.00 запланировано торжественное открытие турнира и финальные схватки.

Просмотров:87 Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Геркулес» и будут посвящены памяти норильчан, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах.По словам организаторов, турнир проводится в поддержку развития Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Кроме того, в рамках первенства состоится торжественное посвящение в юнармейцы норильских школьников, при этом клятву будет принимать начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия», советник администрации губернатора Красноярского края Денис Побилат.В субботу, 1 декабря, в 11.00 стартуют предварительные поединки. На следующий день, в воскресенье, также в 11.00 начнутся полуфинальные бои. А уже на 12.00 запланировано торжественное открытие турнира и финальные схватки.