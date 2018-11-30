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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 ноября 2018, 16:05

Как выглядели первые жители Енисейска и куда исчезли останки православного святого Даниила Ачинского? На эти вопросы пытаются ответить российские антропологи.


Российские антропологи планируют реконструировать облик первых жителей Енисейска — старейшего города Восточной Сибири. Работы проведут по итогам изучения останков людей, найденных археологами в захоронениях XVII - начала XX веков, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на представителя Красноярской геоархеологии Данила Лысенко.
Археологические раскопки в Енисейске велись последние шесть лет в рамках подготовки к 400-летнему юбилею, который состоится в 2019 году. Подобные масштабные работы в городе проводились впервые. Ученые нашли многочисленные артефакты, а также строения XVII века. Раскопаны около 600 захоронений прошлых столетий.
«Начались антропологические изучения останков, этим занимаются наши сотрудники, представители красноярской медакадемии, Томского госуниверситета, специалисты из Москвы. Прежде всего исследуются наиболее старые останки, XVII века. На основе полученных данных планируется реконструировать образ среднего жителя Енисейска той эпохи», — цитирует ТАСС Лысенко.
Помимо восстановления образа древних людей ученые планируют выяснить, от каких болезней и паразитов страдали прошлые поколения. Продолжится работа и с предполагаемыми останками православного святого Даниила Ачинского, говорится в сообщении.
По данным из открытых источников, мощи святого и небольшая часовня исчезли около века назад. В 2014 году красноярские археологи по просьбе церкви предприняли попытку найти захоронение. Работая на территории Иверского монастыря, ученые наткнулись сначала на деревянные фрагменты некого строения, предположительно часовни Даниила Ачинского, а глубже нашли кости. Теперь ученые занимаются идентификацией останков.

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    Список новостей

 30 ноября 2018 
16:05   Как выглядели первые жители Енисейска и куда исчезли останки православного святого Даниила Ачинского? На эти вопросы пытаются ответить российские антропологи. 16:03   В эти выходные в Норильске состоится шестое открытое первенство города по армейскому рукопашному бою.
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 28 ноября 2018 
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