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1 декабря 2018, 21:19



«Норникель» поддержал экологическую акцию

КГМК 29 ноября на весь день приостановила производство плавильно-конверторного участка (1 отражательная печь, 2 конвертора, 2 анодные печи) металлургического цеха в Мончегорске. Кроме того, существенно снизил нагрузку на оборудование электропечного и конверторного переделов плавильный цех компании в поселке Никель. Была приостановлена работа трех рудно-термических печей — их простой суммарно превысил 5 часов, а совокупное время приостановки двух конверторов в течение суток составило 7 часов. «Кольская ГМК является постоянным участником этой акции, поскольку мы поддерживаем её главную цель — сокращение негативного воздействия на окружающую среду, — отметил начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности КГМК Александр Тюкин. — При этом ключевыми элементами нашей природоохранной политики являются внедрение наилучших доступных технологий и модернизация производства. Эти процессы идут сейчас, по сути, на всех переделах технологической цепочки, и позволяют планомерно снижать выбросы». КГМК за последние 20 лет сократила выбросы диоксида серы более чем в два раза: с 277 000 т в 1998 г. (год образования КГМК) до 109 000 т в 2017 г. Инвестиции КГМК в экологию за этот же период составили более 20 млрд руб. В 2019 г. на КГМК будут завершены два принципиально важных для экологии проекта: перевод производства никеля на предельно щадящую для окружающей среды технологию электроэкстракции и реорганизация обогатительных и плавильных переделов под переработку только «богатого» концентрата. Последняя инициатива позволит снизить выбросы диоксида серы в поселке Никель на 50% к уровню 2015 г. Заполярный филиал «Норникеля» присоединится к экологической акции с 1 декабря. В плавильном цехе Надеждинского металлургического завода на трое суток без ущерба для технологического процесса будет остановлена вторая технологическая линия (печь взвешенной плавки № 2 и один конвертер). Обеднительная электропечь № 3 будет остановлена на семь суток. «Ежегодно Заполярный филиал тратит порядка 25 млрд руб. на охрану окружающей среды, треть этих средств расходуется на капитальное строительство природоохранных объектов», — отметил заместитель начальника управления промышленной экологии ЗФ Юрий Семенов. — «Пожалуй, вопросы выбросов в атмосферу для нас — жителей города Норильск — являются самими важными в этой работе». «Норникель» уделяет экологическому фактору первостепенное внимание. Реализованные компанией экологические инициативы позволили в 2010-2017 гг. снизить выбросы диоксида серы на 20% (403 тыс т) в Заполярном филиале, на 45 % (88 тыс т) на Кольской ГМК. До 2023 г. «Норникель» реализует основную и самую масштабную экологическую инициативу — «Серный проект», который позволит снизить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75%. Приостановка производства на обеих производственных площадках не отразится на выполнении производственной программы.

Просмотров:10 Две основные производственные площадки «Норникеля», Заполярный филиал в Норильске и Кольская ГМК (КГМК) в Мурманской области, присоединились к акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду» и временно приостановили производство. Цель акции — снижение неблагоприятного влияния на окружающую среду. Она проходит с 28 ноября по 4 декабря по инициативе правительства Мурманской области и экологического объединения «Белонна».КГМК 29 ноября на весь день приостановила производство плавильно-конверторного участка (1 отражательная печь, 2 конвертора, 2 анодные печи) металлургического цеха в Мончегорске. Кроме того, существенно снизил нагрузку на оборудование электропечного и конверторного переделов плавильный цех компании в поселке Никель. Была приостановлена работа трех рудно-термических печей — их простой суммарно превысил 5 часов, а совокупное время приостановки двух конверторов в течение суток составило 7 часов.«Кольская ГМК является постоянным участником этой акции, поскольку мы поддерживаем её главную цель — сокращение негативного воздействия на окружающую среду, — отметил начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности КГМК Александр Тюкин. — При этом ключевыми элементами нашей природоохранной политики являются внедрение наилучших доступных технологий и модернизация производства. Эти процессы идут сейчас, по сути, на всех переделах технологической цепочки, и позволяют планомерно снижать выбросы».КГМК за последние 20 лет сократила выбросы диоксида серы более чем в два раза: с 277 000 т в 1998 г. (год образования КГМК) до 109 000 т в 2017 г. Инвестиции КГМК в экологию за этот же период составили более 20 млрд руб.В 2019 г. на КГМК будут завершены два принципиально важных для экологии проекта: перевод производства никеля на предельно щадящую для окружающей среды технологию электроэкстракции и реорганизация обогатительных и плавильных переделов под переработку только «богатого» концентрата. Последняя инициатива позволит снизить выбросы диоксида серы в поселке Никель на 50% к уровню 2015 г.Заполярный филиал «Норникеля» присоединится к экологической акции с 1 декабря. В плавильном цехе Надеждинского металлургического завода на трое суток без ущерба для технологического процесса будет остановлена вторая технологическая линия (печь взвешенной плавки № 2 и один конвертер). Обеднительная электропечь № 3 будет остановлена на семь суток.«Ежегодно Заполярный филиал тратит порядка 25 млрд руб. на охрану окружающей среды, треть этих средств расходуется на капитальное строительство природоохранных объектов», — отметил заместитель начальника управления промышленной экологии ЗФ Юрий Семенов. — «Пожалуй, вопросы выбросов в атмосферу для нас — жителей города Норильск — являются самими важными в этой работе».«Норникель» уделяет экологическому фактору первостепенное внимание. Реализованные компанией экологические инициативы позволили в 2010-2017 гг. снизить выбросы диоксида серы на 20% (403 тыс т) в Заполярном филиале, на 45 % (88 тыс т) на Кольской ГМК. До 2023 г. «Норникель» реализует основную и самую масштабную экологическую инициативу — «Серный проект», который позволит снизить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75%.Приостановка производства на обеих производственных площадках не отразится на выполнении производственной программы.