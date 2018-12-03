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3 декабря 2018, 10:48



На Таймырсе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека и получили травмы шесть несовершеннолетних воспитанников детской спортивной школы.

Как было установлено полицейскими, группа детей в сопровождении двоих взрослых направлялась на спортивные соревнования в г. Норильск. Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как ранее при согласовании выезда в администрации района им было отказано из-за установления в регионе низких температур. В результате ДТП 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли, еще один взрослый пассажир и шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Таймырскую районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование взято на контроль руководством ГУ МВД России по Красноярскому краю. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:206 ДТП произошло 1 декабря на 18-м км автодороги Дудинка – Норильск. Водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь в сторону г. Норильска, допустил наезд на стоящий по ходу движения автомобиль «КамАЗ», который остановился на дороге из-за возникшей в результате сильного мороза технической неисправности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Как было установлено полицейскими, группа детей в сопровождении двоих взрослых направлялась на спортивные соревнования в г. Норильск. Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как ранее при согласовании выезда в администрации района им было отказано из-за установления в регионе низких температур.В результате ДТП 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли, еще один взрослый пассажир и шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Таймырскую районную больницу.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование взято на контроль руководством ГУ МВД России по Красноярскому краю. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.