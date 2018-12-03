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3 декабря 2018, 10:54

Участники Кубка легенд презентовали игровую форму.


Легенды отечественного хоккея презентовали игровую форму пятого Кубка легенд. Турнир с участием самых титулованных хоккеистов ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Крыльев Советов» пройдет при поддержке компании «Норникель» 8-9 декабря на открытой арене «ЛУЖКИ.Клуб» и будет посвящен 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова.
Игроки выйдут на лед в форме, дизайн которой создан по мотивам экипировки четырех московских клубов 60-70 годов ХХ века. Этот период был богат на победы как для армейцев, когда под руководством Тарасова клуб становился чемпионом СССР 18 раз, так и для сборной страны. С 1963 по 1971 год с тренерским тандемом Аркадий Чернышев – Анатолий Тарасов команда девять раз подряд брала золото чемпионатов мира и трижды - олимпийское золото.
Свитера команд-участниц Кубка легенд представили двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, участник Суперсерии-72 ВЛАДИМИР ЛУТЧЕНКО (ЦСКА), серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира АЛЕКСАНДР ГОЛИКОВ («Динамо»), чемпион Финляндии ЕВГЕНИЙ ШТЕПА («Крылья Советов») и олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады СЕРГЕЙ ШЕПЕЛЕВ («Спартак»).
Владимир Лутченко провел в ЦСКА всю свою карьеру, на первую тренировку к Тарасову попал в 16 лет: «Анатолий Владимирович был сильным педагогом, психологом и мотиватором. Он говорил: «Радуйся, пока я тебя ругаю. Когда перестану ругать, как игрок ты закончился». И что «с кислой физиономией в хоккее делать нечего». Посвященный Тарасову Кубок легенд с участием выдающихся мастеров разных поколений - настоящий подарок к 100-летию со дня его рождения. Это будет отличный турнир!»
«Динамовец» Александр Голиков пришел в большой хоккей из основанного Тарасовым детского турнира «Золотая шайба»: «У нас весь спорт начинался во дворах. С появлением «Золотой шайбы» стали проводиться настоящие соревнования. Тарасов очень серьезно к ним относился, сам награждал победителей».
В декабре сильнейшие хоккеисты XX века будут бороться за Кубок легенд. На лед открытой арены «ЛУЖКИ.Клуб» выйдут Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Виталий Прохоров, Сергей Бабинов, Владимир Малахов, Виктор Шалимов и многие другие. Телеканал «Матч ТВ» 9 декабря проведет трансляцию финала.

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