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3 декабря 2018, 10:56



360 млн рублей направит Енисейское речное пароходство на подготовку флота к навигации 2019 года.

Специалисты планируют отремонтировать 430 единиц рабочего ядра флота пароходства. Основной объем работ приходится на крупнейшие судоремонтные предприятия ЕРП – Подтесовскую РЭБ флота, Красноярский судоремонтный центр и Ермолаевскую РЭБ флота. По программе замены оборудования будут установлены котлы на четырех судах, заменен главный двигатель на теплоходе «Шира». Планируется установить дизель-генераторы на теплоходы «Шарыпово», «Федор Наянов», «Плотовод-718», «ТН-662», «Туер Енисей» и др. Кроме этого, речники планируют закончить ремонт морских судов – теплохода «Северодонецк» АО «ЕРП» и ледокола «А. Завенягин», принадлежащего Заполярному транспортному филиалу «Норникеля». Большие корпусные работы запланированы на несамоходных баржах. Как отметил руководитель производственно-технического управления ЕРП Александр Мельников: «В межнавигационный период важно обеспечить техническую подготовку флота. Значительное отвлечение ресурсов на судоремонте приходится на несамоходный большегрузный флот, по причинам естественного износа, требуется большой объем смены набора с обшивкой». Продолжится работа по оснащению судов системами учета расхода топлива. На следующий год еще 40 судов предстоит оснастить этими системами. Сегодня технические службы пароходства уже подготовили и предъявили Российскому Речному Регистру для работы в навигацию 2019 года 90 судов. Схема заблаговременного получения разрешений на предстоящую навигацию уже несколько лет позволяет речникам избежать «ремонтного» ажиотажа весной и оперативно начинать навигацию.

Просмотров:138 На судоремонтных предприятиях ЕРП разворачивается ремонтная кампания. Объем финансовых средств на подготовку флота к навигационному сезону 2019 года составит порядка 360 млн рублей, сообщает пресс-служба ЕРП.Специалисты планируют отремонтировать 430 единиц рабочего ядра флота пароходства. Основной объем работ приходится на крупнейшие судоремонтные предприятия ЕРП – Подтесовскую РЭБ флота, Красноярский судоремонтный центр и Ермолаевскую РЭБ флота.По программе замены оборудования будут установлены котлы на четырех судах, заменен главный двигатель на теплоходе «Шира». Планируется установить дизель-генераторы на теплоходы «Шарыпово», «Федор Наянов», «Плотовод-718», «ТН-662», «Туер Енисей» и др. Кроме этого, речники планируют закончить ремонт морских судов – теплохода «Северодонецк» АО «ЕРП» и ледокола «А. Завенягин», принадлежащего Заполярному транспортному филиалу «Норникеля».Большие корпусные работы запланированы на несамоходных баржах. Как отметил руководитель производственно-технического управления ЕРП Александр Мельников: «В межнавигационный период важно обеспечить техническую подготовку флота. Значительное отвлечение ресурсов на судоремонте приходится на несамоходный большегрузный флот, по причинам естественного износа, требуется большой объем смены набора с обшивкой».Продолжится работа по оснащению судов системами учета расхода топлива. На следующий год еще 40 судов предстоит оснастить этими системами.Сегодня технические службы пароходства уже подготовили и предъявили Российскому Речному Регистру для работы в навигацию 2019 года 90 судов. Схема заблаговременного получения разрешений на предстоящую навигацию уже несколько лет позволяет речникам избежать «ремонтного» ажиотажа весной и оперативно начинать навигацию.