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3 декабря 2018, 13:12



Специальная программа скидок для студентов на курорте «Роза Хутор» будет действовать в новом зимнем сезоне.

Данная студенческая карта имеет уникальный номер и является ски-пассом курорта «Роза Хутор». Для участников этой программы будут предусмотрены скидки до 15% на однодневный ски-пасс, который можно приобрести в кассах и отелях курорта, а также в Центре «Активный отдых». Предусмотрены также скидки в размере 10% на прокат оборудования и услуги Первой школы горных лыж и сноуборда. Аналогичный размер дискаунта получат студенты и при посещении Ледового дворца «Роза Хутор» (вход, прокат коньков, услуги инструктора). Кроме того, при предъявлении студенческой карты курорта «Роза Хутор» учащимся предоставят скидки на обслуживание в точках питания (кафе и ресторанах), а также на покупки в магазинах, сообщает НИА-Красноярск. Свою востребованность студенческая программа показала по итогам летнего сезона. Благодаря специальной системе скидок учащиеся российских вузов теперь имеют возможность воспользоваться широким спектром услуг курорта «Роза Хутор» со значительной экономией средств. Студенческую карту «Роза Хутор» можно оформить и активировать в инфоцентре курорта, предъявив действующий студенческий билет. Период скидок продлится с 14 декабря 2018 г. и до завершения зимнего сезона.

Просмотров:106 Новый зимний сезон официально стартует 14 декабря. С этого времени на курорте будет работать специальная программа для учащихся высших учебных заведений. Ее участником может стать любой российский студент, оформив именную карту.Данная студенческая карта имеет уникальный номер и является ски-пассом курорта «Роза Хутор». Для участников этой программы будут предусмотрены скидки до 15% на однодневный ски-пасс, который можно приобрести в кассах и отелях курорта, а также в Центре «Активный отдых». Предусмотрены также скидки в размере 10% на прокат оборудования и услуги Первой школы горных лыж и сноуборда. Аналогичный размер дискаунта получат студенты и при посещении Ледового дворца «Роза Хутор» (вход, прокат коньков, услуги инструктора). Кроме того, при предъявлении студенческой карты курорта «Роза Хутор» учащимся предоставят скидки на обслуживание в точках питания (кафе и ресторанах), а также на покупки в магазинах, сообщает НИА-Красноярск.Свою востребованность студенческая программа показала по итогам летнего сезона. Благодаря специальной системе скидок учащиеся российских вузов теперь имеют возможность воспользоваться широким спектром услуг курорта «Роза Хутор» со значительной экономией средств.Студенческую карту «Роза Хутор» можно оформить и активировать в инфоцентре курорта, предъявив действующий студенческий билет. Период скидок продлится с 14 декабря 2018 г. и до завершения зимнего сезона.