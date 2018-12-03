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3 декабря 2018, 13:17



Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск – Талнах.

В результате ДТП пострадал водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля «Шкода». С места аварии пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. В других автомобилях пострадавших нет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:177 Накануне на 10-м км автодороги Норильск – Талнах 39-летний водитель автомобиля «Шкода», по предварительной версии, двигаясь со стороны р-на Талнах в сторону Центрального района Норильска, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковыми автомобилями «Шевроле» и «Пежо», а также с попутным автомобилем «Хёндай».В результате ДТП пострадал водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля «Шкода». С места аварии пострадавших госпитализировали в городскую больницу.Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. В других автомобилях пострадавших нет.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.