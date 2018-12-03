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3 декабря 2018, 13:22



В ходе рабочего визита в Норильск председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провел прием граждан по личным вопросам.

В частности, Дмитрий Свиридов пообещал всячески содействовать в решении проблемы уроженки Донбасса, которая пару месяцев назад получила гражданство России, при этом по ряду причин не может добиться въезда в Норильск своей дочери и внучки, проживающих в Ялте. «Традиционно много вопросов, связанных с серьезной социальной темой в семье. Но иногда достаточно сложно принять конкретное решение, когда есть определенный регламент структур, которые отвечают за тот или иной вопрос. Но мы для того и проводим приемы граждан, чтобы реагировать и искать возможности выхода из сложной ситуации. Мы фиксируем все вопросы, с которыми имеем дело, и затем на основе данных стараемся выходить с инициативами, чтобы вносить какие-то предложения по изменению действующего законодательства и нормативов», - отметил Дмитрий Свиридов.

Просмотров:132 Встреча с норильчанами прошла в штабе регионального отделения партии «Единая Россия». Вопросы, с которыми горожане обратились к спикеру краевого Заксобрания, касались по большей части жилищных проблем, ЖКХ, УФМС и так далее. По всем обращениям были даны разъяснения и конкретные поручения, некоторые Дмитрий Викторович взял на особый контроль.В частности, Дмитрий Свиридов пообещал всячески содействовать в решении проблемы уроженки Донбасса, которая пару месяцев назад получила гражданство России, при этом по ряду причин не может добиться въезда в Норильск своей дочери и внучки, проживающих в Ялте.