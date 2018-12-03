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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:31 В Норильске прошел очередной фестиваль авторской песни. 1 и 2 декабря Городской центр культуры радовал любителей и ценителей этого жанра
16:34 В Норильске прошло шестое открытое первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти норильчан, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах
16:25 В Норильске полицейские в течение часа раскрыли кражу снегоката по объявлению в сети интернет
15:24 История о сватовстве в норильском театре смешна и горька одновременно.
14:01 Завтра в Красноярске стартует Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в стране.
13:54 Сотрудники норильской прокуратуры проведут день открытых дверей.
13:26 Первое учебное заведение Кайеркана - гимназия № 11 отпраздновала свое 65-летие.
13:22 В ходе рабочего визита в Норильск председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провел прием граждан по личным вопросам.
13:17 Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск – Талнах.
13:12 Специальная программа скидок для студентов на курорте «Роза Хутор» будет действовать в новом зимнем сезоне.
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