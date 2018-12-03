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3 декабря 2018, 13:26



Первое учебное заведение Кайеркана - гимназия № 11 отпраздновала свое 65-летие.

Гимназия № 11 им. Б. И. Колесникова - одно из старейших образовательных учреждений Норильска и первая школа Кайеркана. Сегодня это одна из самых динамично развивающихся гимназий, где работают различные образовательные площадки, профильные классы «Норникеля». Ученики и педагоги неоднократно становились призерами и дипломантами конкурсов и олимпиад городского, краевого и всероссийского уровней. Сегодня в 22 классах гимназии учатся 557 школьников, работают 45 педагогов, среди которых кандидат физико-математических наук, 29 учителей высшей категории и 11 - первой. Лучшим работникам гимназии № 11 на юбилейном мероприятии были вручены шесть благодарственных писем ЗС Красноярского края, две почетные грамоты и пять благодарственных писем городского Совета, благодарственное письмо министерства образования Красноярского края и восемь благодарственных писем главы города. «Гимназия - достойнейшее учреждение, которое умеет учить, воспитывать, профориентировать детей, хранить традиции и, самое главное, здесь создана атмосфера, в которой любой ребенок чувствует себя действительно дома, в семье. Хочу пожелать всем вам больших успехов, хорошей учебы, всегда быть в лидерах, реализовывать самые смелые планы. Все инновации возможны только тогда, когда есть крепкий базис, в гимназии 11 все это, безусловно, есть», - отметил в своей поздравительной речи председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Просмотров:129 В праздничном мероприятии, посвященном юбилейной дате, приняли участие председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, спикер норильского горсовета Александр Пестряков, представители городской администрации и «Норникеля».Гимназия № 11 им. Б. И. Колесникова - одно из старейших образовательных учреждений Норильска и первая школа Кайеркана. Сегодня это одна из самых динамично развивающихся гимназий, где работают различные образовательные площадки, профильные классы «Норникеля». Ученики и педагоги неоднократно становились призерами и дипломантами конкурсов и олимпиад городского, краевого и всероссийского уровней. Сегодня в 22 классах гимназии учатся 557 школьников, работают 45 педагогов, среди которых кандидат физико-математических наук, 29 учителей высшей категории и 11 - первой.Лучшим работникам гимназии № 11 на юбилейном мероприятии были вручены шесть благодарственных писем ЗС Красноярского края, две почетные грамоты и пять благодарственных писем городского Совета, благодарственное письмо министерства образования Красноярского края и восемь благодарственных писем главы города.«Гимназия - достойнейшее учреждение, которое умеет учить, воспитывать, профориентировать детей, хранить традиции и, самое главное, здесь создана атмосфера, в которой любой ребенок чувствует себя действительно дома, в семье.Хочу пожелать всем вам больших успехов, хорошей учебы, всегда быть в лидерах, реализовывать самые смелые планы. Все инновации возможны только тогда, когда есть крепкий базис, в гимназии 11 все это, безусловно, есть», - отметил в своей поздравительной речи председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.