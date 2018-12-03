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3 декабря 2018, 13:54



Сотрудники норильской прокуратуры проведут день открытых дверей.

Сотрудники прокуратуры города готовы проконсультировать норильчан по различным вопросам правового характера, в том числе касающимся предоставления мер поддержки многодетным семьям и семьям с низким уровнем дохода, противодействия коррупции, соблюдения конституционных прав граждан и другим. Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Горожанам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону 46-38-81.

Просмотров:115 Мероприятие пройдет 6 декабря с 14.00 до 18.00 в городской прокуратуре по адресу: пр. Ленинский, 12, и будет приурочено к празднованию 25-летия Конституции Российской Федерации и международного дня противодействия коррупции.Сотрудники прокуратуры города готовы проконсультировать норильчан по различным вопросам правового характера, в том числе касающимся предоставления мер поддержки многодетным семьям и семьям с низким уровнем дохода, противодействия коррупции, соблюдения конституционных прав граждан и другим.Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.Горожанам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону 46-38-81.