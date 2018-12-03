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3 декабря 2018, 14:01



Завтра в Красноярске стартует Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в стране.

«Цель форума – объединить руководителей и представителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов России, всероссийских федераций по видам инвалидности, региональных отделений ПКР, спортивно-адаптивных школ и всех, кто причастен к адаптивной физкультуре и спорту в деле укрепления основ паралимпийских ценностей в современном российском обществе», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства. Самым зрелищным событием форума станет паралимпийский бал, на котором вручат премии «Возвращение в жизнь». В этом году в числе призеров чемпионы зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, чемпионки мира по волейболу и голболу, которые будут представлять Россию на летних Паралимпийских играх 2020 г. в Токио. Премия «Возвращение в жизнь» в России вручается с 2005 года. Ее получают спортсмены–паралимпийцы, тренеры сборных команд и организаторы спорта, продемонстрировавшие лучшие результаты.

Просмотров:113 Мероприятие пройдет на нескольких площадках краевого центра с 4 по 6 декабря. Для участия в форуме в столицу края приедут представители министерства спорта и паралимпийского комитета России, а также специалисты всероссийских федераций по паралимпийским видам спорта и РУСАДА. Участники обсудят перспективы развития паралимпийского движения в России, сообщают sibnovosti.ru.«Цель форума – объединить руководителей и представителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов России, всероссийских федераций по видам инвалидности, региональных отделений ПКР, спортивно-адаптивных школ и всех, кто причастен к адаптивной физкультуре и спорту в деле укрепления основ паралимпийских ценностей в современном российском обществе», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.Самым зрелищным событием форума станет паралимпийский бал, на котором вручат премии «Возвращение в жизнь». В этом году в числе призеров чемпионы зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, чемпионки мира по волейболу и голболу, которые будут представлять Россию на летних Паралимпийских играх 2020 г. в Токио.Премия «Возвращение в жизнь» в России вручается с 2005 года. Ее получают спортсмены–паралимпийцы, тренеры сборных команд и организаторы спорта, продемонстрировавшие лучшие результаты.