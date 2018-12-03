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3 декабря 2018, 15:24



История о сватовстве в норильском театре смешна и горька одновременно.

«Женитьба» считается пьесой загадочной, и оттого трактуют ее по-разному. Режиссер из Санкт-Петербурга Петр Шерешевский, два года назад поставивший в нашем театре «Дядю Ваню» Чехова, в этот раз взялся за Гоголя и опять осовременил классику. В «Женитьбе» персонажи ходят с гаджетами, живут в квартирах в стиле хай-тек, поют Киркорова и задаются вопросами быта и бытия, делая голосовой запрос в мобильный телефон со словами: «Окей, Гоголь!». Даже само сватовство вдруг становится точь-в-точь похожим на передачу «Давай поженимся» или «Замуж за Бузову». Но все это - только форма, инструментарий. Содержание, смыслы и блестящий гоголевский текст остаются незыблемы. Перенос во времени задуман лишь для того, чтобы достучаться до зрителя и передать простую мысль: проблемы личностные, связанные с одиночеством или выбором человека, в любом веке одинаковы. «Когда читаешь Гоголя, есть ощущение чуть ли не комедии, но к финалу остается ощущение истории про неизбывное человеческое одиночество, неспособность человека открыться, желание и одновременно невозможность допустить кого-то в свой ближний круг. Получается, что наши сегодняшние болезни, которые называются кризисом коммуникаций, социофобией, были у людей и раньше. Ничего не меняется, и люди по-прежнему не находят свою половину», - говорит о своем произведении автор постановки. В спектакле заняты Павел Авдеев, Денис Ганин, Юлия Новикова, Марина Журило, Нина Валенская и другие артисты.

Просмотров:133 В минувшие выходные, 1 и 2 декабря, в Заполярном театре драмы состоялась премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя в постановке Петра Шерешевского.«Женитьба» считается пьесой загадочной, и оттого трактуют ее по-разному. Режиссер из Санкт-Петербурга Петр Шерешевский, два года назад поставивший в нашем театре «Дядю Ваню» Чехова, в этот раз взялся за Гоголя и опять осовременил классику.В «Женитьбе» персонажи ходят с гаджетами, живут в квартирах в стиле хай-тек, поют Киркорова и задаются вопросами быта и бытия, делая голосовой запрос в мобильный телефон со словами: «Окей, Гоголь!». Даже само сватовство вдруг становится точь-в-точь похожим на передачу «Давай поженимся» или «Замуж за Бузову». Но все это - только форма, инструментарий. Содержание, смыслы и блестящий гоголевский текст остаются незыблемы. Перенос во времени задуман лишь для того, чтобы достучаться до зрителя и передать простую мысль: проблемы личностные, связанные с одиночеством или выбором человека, в любом веке одинаковы.«Когда читаешь Гоголя, есть ощущение чуть ли не комедии, но к финалу остается ощущение истории про неизбывное человеческое одиночество, неспособность человека открыться, желание и одновременно невозможность допустить кого-то в свой ближний круг. Получается, что наши сегодняшние болезни, которые называются кризисом коммуникаций, социофобией, были у людей и раньше. Ничего не меняется, и люди по-прежнему не находят свою половину», - говорит о своем произведении автор постановки.В спектакле заняты Павел Авдеев, Денис Ганин, Юлия Новикова, Марина Журило, Нина Валенская и другие артисты.