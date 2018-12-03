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3 декабря 2018, 16:25



В Норильске полицейские в течение часа раскрыли кражу снегоката по объявлению в сети интернет

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Снегокат был изъят и возвращен законной владелице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Просмотров:76 В конце ноября в дежурную часть полиции обратилась 28-летняя местная жительница, которая сообщила, что из общего коридора в ее доме неизвестный мужчина похитил принадлежащие ей детские сани. Полицейские установили, что ночью норильчанка услышала подозрительные звуки за дверью. Посмотрев в дверной глазок, она увидела мужчину, который забрал снегокат после чего скрылся. Через час после происшествия потерпевшая на странице одной из социальных сетей нашла объявление о продаже ее имущества, за которое злоумышленник хотел выручить одну тысячу рублей. Женщина немедленно обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Снегокат был изъят и возвращен законной владелице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.Суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.