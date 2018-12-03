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3 декабря 2018, 16:34



В Норильске прошло шестое открытое первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти норильчан, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах

В соревнованиях приняли участие порядка 110 спортсменов из Норильска и Дудинки, которые на протяжении двух дней выявляли сильнейших в спортивном зале «Геркулес». Примечательно, что в рамках турнира также состоялось торжественное посвящение школьников в ряды военно-патриотического движения Юнармия и подписание соглашения о сотрудничестве между Юнармией и общественными организациями города. Более подробный материал о прошедшем первенстве читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:68 В соревнованиях приняли участие порядка 110 спортсменов из Норильска и Дудинки, которые на протяжении двух дней выявляли сильнейших в спортивном зале «Геркулес».Примечательно, что в рамках турнира также состоялось торжественное посвящение школьников в ряды военно-патриотического движения Юнармия и подписание соглашения о сотрудничестве между Юнармией и общественными организациями города.Более подробный материал о прошедшем первенстве читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».