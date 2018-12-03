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3 декабря 2018, 17:31



В Норильске прошел очередной фестиваль авторской песни. 1 и 2 декабря Городской центр культуры радовал любителей и ценителей этого жанра.

В этот раз на дружеский творческий форум были приглашены участники проекта «Песни нашего века» - Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мищуковы, Дмитрий Богданов, Константин Тарасов. Как всегда, были и конкурсная программа, и великолепный гала-концерт, и музыкальное представление для детей. Прозвучали лучшие произведения классиков авторской песни - от Юрия Визбора и Булата Окуджавы до Владимира Высоцкого и Юлия Кима, а также собственные произведения бардов. По-прежнему на концертах было много «своих» зрителей - преданных, оценивших старания организаторов и исполнителей по достоинству. Многие норильчане смогли пообщаться с бардами Норильска и гостями фестиваля, приехавшими из разных городов. Туристическая фотозона - установленная палатка в окружении пеньков, котелков и гитар - пользовалась большим успехом. В выставочном зале ГЦК развернулась выставка работ профессионального фотографа, члена Союза фотохудожников России Алексея Арлюкова под названием «Где у Севера край – неизвестно». Экспозиция посвящена истории Таймырского фестиваля авторской песни.

Просмотров:203 На норильский фестиваль вот уже 37-й раз съехались барды, поэты и музыканты, исполнители популярного в нашей стране жанра - авторской песни. В Норильске это движение всегда было активным, и наш фестиваль в бардовском мире считается северным аналогом знаменитого Грушинского фестиваля.В этот раз на дружеский творческий форум были приглашены участники проекта «Песни нашего века» - Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мищуковы, Дмитрий Богданов, Константин Тарасов. Как всегда, были и конкурсная программа, и великолепный гала-концерт, и музыкальное представление для детей. Прозвучали лучшие произведения классиков авторской песни - от Юрия Визбора и Булата Окуджавы до Владимира Высоцкого и Юлия Кима, а также собственные произведения бардов.По-прежнему на концертах было много «своих» зрителей - преданных, оценивших старания организаторов и исполнителей по достоинству. Многие норильчане смогли пообщаться с бардами Норильска и гостями фестиваля, приехавшими из разных городов.Туристическая фотозона - установленная палатка в окружении пеньков, котелков и гитар - пользовалась большим успехом. В выставочном зале ГЦК развернулась выставка работ профессионального фотографа, члена Союза фотохудожников России Алексея Арлюкова под названием «Где у Севера край – неизвестно». Экспозиция посвящена истории Таймырского фестиваля авторской песни.