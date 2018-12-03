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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:37 «Хорошие песни» звучали в субботу в кайерканском КДЦ «Юбилейный». В седьмой раз здесь прошел фестиваль эстрадного творчества, который в этот раз был исключительно театрализованным.
18:26 Свыше 260 пустующих квартир отремонтируют в этом году в Большом Норильске для переселения из аварийного жилья и детям-сиротам, а также предоставления в социальный и коммерческий наём.
17:41 «Фольклорная классика Таймыра» - под таким названием прошел на территории еще один фестиваль. В Дудинке.
17:36 Красноярскстат подсчитал потребительские расходы населения Красноярского края в III квартале 2018 года. Так, в среднем один взрослый член семьи в месяц тратит 18 833,2 рубля.
17:31 В Норильске прошел очередной фестиваль авторской песни. 1 и 2 декабря Городской центр культуры радовал любителей и ценителей этого жанра.
16:34 В Норильске прошло шестое открытое первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти норильчан, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах.
16:25 В Норильске полицейские в течение часа раскрыли кражу снегоката по объявлению в сети Интернет.
15:24 История о сватовстве в норильском театре смешна и горька одновременно.
14:01 Завтра в Красноярске стартует Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в стране.
13:54 Сотрудники норильской прокуратуры проведут день открытых дверей.
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