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3 декабря 2018, 17:36



Красноярскстат подсчитал потребительские расходы населения Красноярского края в III квартале 2018 года. Так, в среднем один взрослый член семьи в месяц тратит 18 833,2 рубля.

5595,4 рубля приходится тратить ежемесячно на оплату услуг, в том числе и коммунальных (29,7%). Покупка продуктов для домашнего питания обходится в 5211,1 рубля, что равняется 27,7%. На питание вне дома в среднем тратится 404, 6 рубля в месяц, что составляет 2,1%. 313,1 рубля уходит на покупку алкогольных напитков - 1,7%. Интересно, что в Хакасии пьют и едят больше, чем в Красноярском крае, - на покупку продуктов для домашнего питания там тратят 34%, на покупку алкогольных напитков - 2,1% от всех расходов. Причем в денежном эквиваленте сумма трат получается ниже: 4801, 5 рубля уходит на еду, 298, 6 рубля - на спиртное.

Просмотров:191 Покупка непродовольственных товаров обходится в 7309 рублей, что составляет 38,8% от всех расходов.5595,4 рубля приходится тратить ежемесячно на оплату услуг, в том числе и коммунальных (29,7%).Покупка продуктов для домашнего питания обходится в 5211,1 рубля, что равняется 27,7%. На питание вне дома в среднем тратится 404, 6 рубля в месяц, что составляет 2,1%. 313,1 рубля уходит на покупку алкогольных напитков - 1,7%.Интересно, что в Хакасии пьют и едят больше, чем в Красноярском крае, - на покупку продуктов для домашнего питания там тратят 34%, на покупку алкогольных напитков - 2,1% от всех расходов. Причем в денежном эквиваленте сумма трат получается ниже: 4801, 5 рубля уходит на еду, 298, 6 рубля - на спиртное.