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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
3 декабря 2018, 17:41

«Фольклорная классика Таймыра» - под таким названием прошел на территории еще один фестиваль. В Дудинке.


В столице Таймыра прошла серия лекций, концертов и мастер-классов на тему этнических особенностей и традиций. Участники фестиваля пели и танцевали, разводили огонь в печи, готовили разносолы на этностойбище «Таймырская ойкумена», демонстрировали свое гостеприимство, рассуждали о перспективах развития фестивального фольклорного движения, которое объединяет все пять этносов коренных жителей и русское население Крайнего Севера.
На одной из площадок участникам фестиваля удалось подробно поговорить об издательских новинках Таймырского дома творчества - в частности, о буклете, рассказывающем об ансамбле барганистов. Прошла презентация брошюры, посвященной обрядам поклонения духам воды у народов Таймыра. Гостям фестиваля продемонстрировали диск с записями эвенкийских песен, настольный календарь на 2019 год «Дети и олени» и настоящий шедевр - книгу о потомках шамана «Из рода Нгамтусуо».

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    Список новостей

 3 декабря 2018 
18:37   «Хорошие песни» звучали в субботу в кайерканском КДЦ «Юбилейный». В седьмой раз здесь прошел фестиваль эстрадного творчества, который в этот раз был исключительно театрализованным. 18:26   Свыше 260 пустующих квартир отремонтируют в этом году в Большом Норильске для переселения из аварийного жилья и детям-сиротам, а также предоставления в социальный и коммерческий наём.
17:41   «Фольклорная классика Таймыра» - под таким названием прошел на территории еще один фестиваль. В Дудинке. 17:36   Красноярскстат подсчитал потребительские расходы населения Красноярского края в III квартале 2018 года. Так, в среднем один взрослый член семьи в месяц тратит 18 833,2 рубля.
17:31   В Норильске прошел очередной фестиваль авторской песни. 1 и 2 декабря Городской центр культуры радовал любителей и ценителей этого жанра. 16:34   В Норильске прошло шестое открытое первенство по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти норильчан, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах.
16:25   В Норильске полицейские в течение часа раскрыли кражу снегоката по объявлению в сети Интернет. 15:24   История о сватовстве в норильском театре смешна и горька одновременно.
14:01   Завтра в Красноярске стартует Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в стране. 13:54   Сотрудники норильской прокуратуры проведут день открытых дверей.
13:26   Первое учебное заведение Кайеркана - гимназия № 11 отпраздновала свое 65-летие. 13:22   В ходе рабочего визита в Норильск председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провел прием граждан по личным вопросам.
13:17   Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими на автодороге Норильск – Талнах. 13:12   Специальная программа скидок для студентов на курорте «Роза Хутор» будет действовать в новом зимнем сезоне.
10:56   360 млн рублей направит Енисейское речное пароходство на подготовку флота к навигации 2019 года. 10:54   Участники Кубка легенд презентовали игровую форму.
10:48   На Таймырсе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека и получили травмы шесть несовершеннолетних воспитанников детской спортивной школы.

 1 декабря 2018 
21:19   «Норникель» поддержал экологическую акцию

 30 ноября 2018 
16:05   Как выглядели первые жители Енисейска и куда исчезли останки православного святого Даниила Ачинского? На эти вопросы пытаются ответить российские антропологи. 16:03   В эти выходные в Норильске состоится шестое открытое первенство города по армейскому рукопашному бою.
16:02   Школа актерского мастерства, организатором которой стало Агентство развития Норильска, заканчивает свою работу. 15:08   Два проекта «Норникеля» удостоены престижной «Премии Рунета».
14:55   Норильские тхэквондисты завоевали медали разного достоинства на краевых и международных соревнованиях. 14:34   Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» благодаря президентскому гранту на реализацию своего проекта «Очумелые ручки» усовершенствовал столярную мастерскую.
13:47   Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет! 13:40   Сегодня вечером во Дворце культуры компании состоится праздничный вечер, посвященный 70-летию Норильской обогатительной фабрики.
13:24   В Московской области при поддержке «Норникеля» состоится традиционный Кубок легенд по хоккею. 12:13   В Норильск с рабочим визитом прибыл спикер краевого Законодательного собрания Дмитрий Свиридов.
12:06   «Перелет дружбы». Красноярск встретит историю. 12:05   Позолоченные нанодиски помогут победить рак. Новой разработкой занимаются красноярские ученые.
12:00   Бесплатный доступ к спутниковому интернету российские пользователи получат благодаря китайской компании. 11:57   Глава Таймыра Сергей Ткаченко отмечен благодарственным письмом губернатора Красноярского края.
11:54   В Красноярском крае с 1 по 10 декабря пройдет декада инвалидов. 10:49   «Норникель» точно посчитает потребляемые энергоресурсы.
10:46   Бывший подрядчик, строивший четыре перинатальных центра, в том числе и в Норильске, признан банкротом.

 29 ноября 2018 
19:06   Несмотря на сильные морозы, в Норильске полным ходом идет строительство снежных городков, открытие которых запланировано через три недели. 17:04   Завтра и на предстоящих выходных в Норильске сохранится холодная безветренная погода.
16:18   Завтра завершается голосование по выбору имени аэропорту Норильска. 15:24   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска перечислила лжецелителям более 700 тысяч рублей.
14:54   Норильчан приглашают принять участие в турнире Горгана. 14:45   Сегодня в Норильске открылся Центр готового бизнеса и франчайзинга.
13:38   Анонимно! Бесплатно! Быстро! В первые выходные дни декабря любой горожанин сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. 13:22   Норильск занял первое место в IХ Всероссийском конкурсе «Города для детей».
12:50   Со следующего понедельника изменится схема движения автобусов 11-го маршрута в пиковые часы. 12:31   С 2019 года увеличатся размеры ряда социальных выплат.
12:13   О следах преступления и служебном чемоданчике. Норильские школьники побывали в гостях у полицейских экспертов. 12:01   Голодными не останемся. За последние пять лет в Красноярском крае выросло количество объектов общественного питания.
11:54   Зеленые грядки – в каждый дом. Продовольственную безопасность Арктической зоны России обсудили эксперты центра «ПОРА». 11:02   Главные торжественные мероприятия, посвященные Дню Таймыра, пройдут в Дудинке 7 декабря.
11:00   Задержали на границе. Бывший норильчанин не смог выехать на Украину из-за долгов сына.




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