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3 декабря 2018, 17:41



«Фольклорная классика Таймыра» - под таким названием прошел на территории еще один фестиваль. В Дудинке.

На одной из площадок участникам фестиваля удалось подробно поговорить об издательских новинках Таймырского дома творчества - в частности, о буклете, рассказывающем об ансамбле барганистов. Прошла презентация брошюры, посвященной обрядам поклонения духам воды у народов Таймыра. Гостям фестиваля продемонстрировали диск с записями эвенкийских песен, настольный календарь на 2019 год «Дети и олени» и настоящий шедевр - книгу о потомках шамана «Из рода Нгамтусуо».

Просмотров:177 В столице Таймыра прошла серия лекций, концертов и мастер-классов на тему этнических особенностей и традиций. Участники фестиваля пели и танцевали, разводили огонь в печи, готовили разносолы на этностойбище «Таймырская ойкумена», демонстрировали свое гостеприимство, рассуждали о перспективах развития фестивального фольклорного движения, которое объединяет все пять этносов коренных жителей и русское население Крайнего Севера.На одной из площадок участникам фестиваля удалось подробно поговорить об издательских новинках Таймырского дома творчества - в частности, о буклете, рассказывающем об ансамбле барганистов. Прошла презентация брошюры, посвященной обрядам поклонения духам воды у народов Таймыра. Гостям фестиваля продемонстрировали диск с записями эвенкийских песен, настольный календарь на 2019 год «Дети и олени» и настоящий шедевр - книгу о потомках шамана «Из рода Нгамтусуо».