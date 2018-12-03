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3 декабря 2018, 18:26



Свыше 260 пустующих квартир отремонтируют в этом году в Большом Норильске для переселения из аварийного жилья и детям-сиротам, а также предоставления в социальный и коммерческий наём.

Как рассказал начальник управления ЖКХ администрации Норильска Евгений Войник, в квартирах перебраны полы, заменены окна, входные и межкомнатные двери, наклеены обои и побелены потолки, установлена новая сантехника, электрика и новые плиты на кухнях. При необходимости силами управляющих компаний заменены стояки и батареи отопления. На ремонт одной квартиры с момента заключения договора с подрядчиком и до ее приемки обычно проходит от 60 до 90 дней в зависимости от количества комнат и сложности работ. При этом если в этом жилье будут обнаружены недоделки, они будут устраняться подрядчиками, гарантийный срок - три года. На ремонт гостинки, по словам специалистов, тратится от 250 тысяч рублей. А самые дорогостоящие работы, требующие свыше миллиона рублей, ведутся в сталинках, где приходится устанавливать новые межкомнатные перегородки взамен ветхой дранки. Как добавил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев, который вместе со специалистами УЖКХ осматривает отремонтированные квартиры, приоритет на их получение у тех горожан, кто переселяется из аварийного жилья (в Норильске сейчас признаны таковыми четыре гостинки и одна хрущевка). 18 квартир подготовлены для подросших детей-сирот, для них жилье ремонтируется в обязательном порядке. Также это жилье будет распределяться очередникам в рамках социального и коммерческого найма, предоставляться как служебное жилье. В следующем году в Норильске планируется отремонтировать еще около 220 пустующих квартир. «Четырехстороннее соглашение, в рамках которого в Норильске ведутся ремонты жилья, фундаментов домов, коллекторного хозяйства и другие работы, было подписано в 2010 году и срок действия истекает в 2020-м. Депутаты Норильского горсовета подготовили обращение к губернатору Красноярского края о необходимости продления этого соглашения», - добавил Дмитрий Карасев.

Просмотров:211 Финансирование ремонтов пустующего, ветхого и аварийного жилого фонда идет по муниципальной программе «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности», а также в рамках четырехстороннего соглашения. Средства на эти цели выделяются из краевого и муниципального бюджетов. Однако если ежегодно по этой программе ремонтируются порядка 160 квартир, то в этом году, благодаря успешной работе с подрядчиками и раннему заключению договоров, удалось запланировать почти в два раза больше - около 280 квартир. Из них порядка 200 жилых помещений уже отремонтированы либо готовы к приемке, еще в 80 идут работы. Ожидается, что к концу года будет выполнено 95% запланированных работ, оставшиеся перенесутся в план 2019 года. Таким образом, на нынешний день на ремонт жилья потрачено порядка 63 миллионов рублей. 266 отремонтированных квартир будут переданы в жилфонд для их распределения нуждающимся норильчанам.Как рассказал начальник управления ЖКХ администрации Норильска Евгений Войник, в квартирах перебраны полы, заменены окна, входные и межкомнатные двери, наклеены обои и побелены потолки, установлена новая сантехника, электрика и новые плиты на кухнях. При необходимости силами управляющих компаний заменены стояки и батареи отопления.На ремонт одной квартиры с момента заключения договора с подрядчиком и до ее приемки обычно проходит от 60 до 90 дней в зависимости от количества комнат и сложности работ. При этом если в этом жилье будут обнаружены недоделки, они будут устраняться подрядчиками, гарантийный срок - три года. На ремонт гостинки, по словам специалистов, тратится от 250 тысяч рублей. А самые дорогостоящие работы, требующие свыше миллиона рублей, ведутся в сталинках, где приходится устанавливать новые межкомнатные перегородки взамен ветхой дранки.Как добавил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев, который вместе со специалистами УЖКХ осматривает отремонтированные квартиры, приоритет на их получение у тех горожан, кто переселяется из аварийного жилья (в Норильске сейчас признаны таковыми четыре гостинки и одна хрущевка). 18 квартир подготовлены для подросших детей-сирот, для них жилье ремонтируется в обязательном порядке. Также это жилье будет распределяться очередникам в рамках социального и коммерческого найма, предоставляться как служебное жилье. В следующем году в Норильске планируется отремонтировать еще около 220 пустующих квартир.