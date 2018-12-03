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3 декабря 2018, 18:37



«Хорошие песни» звучали в субботу в кайерканском КДЦ «Юбилейный». В седьмой раз здесь прошел фестиваль эстрадного творчества, который в этот раз был исключительно театрализованным.

«Весь мир – театр», - заявили создатели этого действа и сыграли свои роли так, что восхитили Мельпомену. Еще до начала фестиваля свободные актеры театра «В ожидании солнца» изображали живые скульптуры, с которыми зрители с удовольствием фотографировались. А потом эти же актеры в прологе разыграли фрагмент одной из пьес Шекспира, задав особое, загадочное, театрально-лирическое настроение. В течение двух часов со сцены звучали знакомые и малоизвестные вокальные произведения: «Я тебя никогда не забуду», «Эти глаза напротив…», «Уно моменто» из фильма «Формула любви», «Арию мистера Икс», «На том же месте, в тот же час», «Ежедневно меняется мода…», «Бродячие артисты». Перед зрителями выступили заместитель главы города по району Кайеркан, директор кинокомплекса «Родина», заместитель директора ДЮСШ № 1, врач-стоматолог-терапевт высшей категории городской поликлиники № 3, корреспондент программы «Вести-Норильск», директор школы № 37, протоиерей и многие, многие другие известные норильчане. Бессчетное количество раз меняли образы основатели фестиваля Александр Хаджаев и Ярослав Рудковский, представая то босоногими певцами, то благородными кавалерами, то пылкими влюбленными. «С каждым годом нам все интереснее наблюдать за тем, как развивается этот проект, - в финале праздника сказала Елена Недбайло, заместитель главы г. Норильска по району Кайеркан, которая в этом году впервые приняла участие в фестивале как певица, исполнив романс из «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова. - Может быть, мы именно на сцене становимся сами собой, потому что порой в будничных заботах нам не хватает творчества, тепла, энергии, ими хочется и поделиться, и получить друг от друга. Спасибо огромное организаторам за то, что у нас есть возможность встретиться в такой замечательной обстановке, пообщаться, подарить друг другу радость. Я уверена, что «Хорошие песни» будут жить всегда, чего я желаю всем нам - пусть не каждый день, но время от времени пойте, дружите, любите, несмотря на полярную ночь. Приезжайте в Кайеркан, у нас здорово!» Фото Дмитрия Бакланова

Просмотров:195 Официальное открытие Года театра в России запланировано на 13 декабря, однако культурно-досуговый центр «Юбилейный» открыл его уже 1 декабря фестивалем «Хорошие песни».«Весь мир – театр», - заявили создатели этого действа и сыграли свои роли так, что восхитили Мельпомену. Еще до начала фестиваля свободные актеры театра «В ожидании солнца» изображали живые скульптуры, с которыми зрители с удовольствием фотографировались. А потом эти же актеры в прологе разыграли фрагмент одной из пьес Шекспира, задав особое, загадочное, театрально-лирическое настроение.В течение двух часов со сцены звучали знакомые и малоизвестные вокальные произведения: «Я тебя никогда не забуду», «Эти глаза напротив…», «Уно моменто» из фильма «Формула любви», «Арию мистера Икс», «На том же месте, в тот же час», «Ежедневно меняется мода…», «Бродячие артисты».Перед зрителями выступили заместитель главы города по району Кайеркан, директор кинокомплекса «Родина», заместитель директора ДЮСШ № 1, врач-стоматолог-терапевт высшей категории городской поликлиники № 3, корреспондент программы «Вести-Норильск», директор школы № 37, протоиерей и многие, многие другие известные норильчане. Бессчетное количество раз меняли образы основатели фестиваля Александр Хаджаев и Ярослав Рудковский, представая то босоногими певцами, то благородными кавалерами, то пылкими влюбленными.Фото Дмитрия Бакланова