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4 декабря 2018, 10:54



«Норникель» модернизировал собственные дата-центры.

Модернизация двух входящих в норильский кластер ЦОДов в Заполярном филиале компании позволило вдвое увеличить их полезную емкость. Суммарно ЦОДы готовы принять ИТ-оборудование мощностью до 275 кВт. Помимо систем жизнеобеспечения ИТ-инфраструктуры, обязательных для современных дата-центров, внедрена и промышленная система диспетчеризации и управления, которая объединила весь инженерный комплекс. «Благодаря повышению надежности технических решений, реализации схем резервирования инженерной инфраструктуры с применением современных стандартов мы достигли уровня отказоустойчивости, который соответствует текущим и перспективным потребностям бизнеса», — отметил руководитель проектов направления по экспертизе инфраструктуры «Норникель — ОЦО» Роман Емельянов. Модернизация центров в Заполярном филиале проведена совместно командой «Норникель — ОЦО» и генеральным подрядчиком — системным интегратором «Инфосистемы Джет». Основные инженерные системы жизнеобеспечения выполнены на оборудовании Delta Electronics. Осенью текущего года компания завершила строительство двух новых дата-центров на Кольской ГМК — в городах Мончегорске и Заполярном. Полезная мощность оборудования — до 90 кВт. Модернизация центров обработки данных в «Норникеле» проводится с 2015 года. Целевая «архитектура» охватывает шесть ЦОДов, включая будущий кластер в Москве. В течение ближайших двух лет в собственном помещении головного офиса компании будет построен ЦОД, который станет ключевым звеном отказоустойчивого столичного кластера металлургической компании. В нем разместятся наиболее критичные для нее корпоративные системы. «Московский кластер, прежде всего, должен обеспечить высокий уровень производительности и доступности таких систем, как SAP ERP, а также служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес-процессы компании», — сказала руководитель направления по ИТ-инфраструктуре департамента информационных технологий Виктория Повелицина. «Это обеспечит необходимый уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры компании, а также инфраструктуру для оперативного восстановления в случае сбоев», — отметила она. Работа по модернизации дата-центров будет завершена к 2020 году. Как подчеркнула Виктория Повелицина, ЦОДы являются базовым элементом ИТ-инфраструктуры, которая также проходит процесс комплексной модернизации. Обновление ИТ-инфраструктуры позволит создать прочную основу для реализации «цифровых» проектов «Норникеля».

Просмотров:226 Компания завершила модернизацию инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на двух ключевых производственных площадках — в Заполярном филиале и Кольской ГМК. Обновление дата-центров является частью реализуемой «Норникелем» глобальной программы по внедрению высокопроизводительных вычислительных мощностей. Модернизация дата-центров позволила повысить их отказоустойчивость, увеличить емкость и достичь необходимого уровня безопасности хранения и обработки данных. Завершающим этапом станет создание отказоустойчивого кластера в Москве, который обеспечит высокий уровень доступности и интеграции критичных систем компании. Общая стоимость модернизации инженерной инфраструктуры ЦОДов «Норникеля» составляет более 450 млн руб, сообщает пресс-служба компании.Модернизация двух входящих в норильский кластер ЦОДов в Заполярном филиале компании позволило вдвое увеличить их полезную емкость. Суммарно ЦОДы готовы принять ИТ-оборудование мощностью до 275 кВт. Помимо систем жизнеобеспечения ИТ-инфраструктуры, обязательных для современных дата-центров, внедрена и промышленная система диспетчеризации и управления, которая объединила весь инженерный комплекс.«Благодаря повышению надежности технических решений, реализации схем резервирования инженерной инфраструктуры с применением современных стандартов мы достигли уровня отказоустойчивости, который соответствует текущим и перспективным потребностям бизнеса», — отметил руководитель проектов направления по экспертизе инфраструктуры «Норникель — ОЦО» Роман Емельянов.Модернизация центров в Заполярном филиале проведена совместно командой «Норникель — ОЦО» и генеральным подрядчиком — системным интегратором «Инфосистемы Джет». Основные инженерные системы жизнеобеспечения выполнены на оборудовании Delta Electronics.Осенью текущего года компания завершила строительство двух новых дата-центров на Кольской ГМК — в городах Мончегорске и Заполярном. Полезная мощность оборудования — до 90 кВт.Модернизация центров обработки данных в «Норникеле» проводится с 2015 года. Целевая «архитектура» охватывает шесть ЦОДов, включая будущий кластер в Москве. В течение ближайших двух лет в собственном помещении головного офиса компании будет построен ЦОД, который станет ключевым звеном отказоустойчивого столичного кластера металлургической компании. В нем разместятся наиболее критичные для нее корпоративные системы. «Московский кластер, прежде всего, должен обеспечить высокий уровень производительности и доступности таких систем, как SAP ERP, а также служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес-процессы компании», — сказала руководитель направления по ИТ-инфраструктуре департамента информационных технологий Виктория Повелицина. «Это обеспечит необходимый уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры компании, а также инфраструктуру для оперативного восстановления в случае сбоев», — отметила она.Работа по модернизации дата-центров будет завершена к 2020 году. Как подчеркнула Виктория Повелицина, ЦОДы являются базовым элементом ИТ-инфраструктуры, которая также проходит процесс комплексной модернизации. Обновление ИТ-инфраструктуры позволит создать прочную основу для реализации «цифровых» проектов «Норникеля».