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4 декабря 2018, 11:05



12 декабря в Норильске, как и по всей стране, пройдет общероссийский день приема граждан, посвященный Дню Конституции Российской Федерации.

Граждане, не имеющие возможности прийти на прием лично, могут направить письменное обращение по электронной почте (krpro142@krasinter.ru) или на факс 8(3919) 46-38-81). В течение 7 дней после 12.12.18 можно записаться на прием к уполномоченным лицам прокуратуры г. Норильска по телефону 46-38-81. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов.

Просмотров:171 Прием граждан будет проводиться с 12.00 до 20.00 по местному времени. Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).Граждане, не имеющие возможности прийти на прием лично, могут направить письменное обращение по электронной почте (krpro142@krasinter.ru) или на факс 8(3919) 46-38-81).В течение 7 дней после 12.12.18 можно записаться на прием к уполномоченным лицам прокуратуры г. Норильска по телефону 46-38-81. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов.