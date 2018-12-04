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4 декабря 2018, 11:42



Подозреваемый в совершении ДТП на Таймыре, в котором погибли два человека, заключен под стражу.

Напомним, ДТП произошло 1 декабря на 18-м км автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск. Водитель автомобиля «Фольксваген», перевозивший шестерых детей-спортсменов и двоих взрослых, двигаясь в сторону г. Норильска, допустил наезд на стоящий по ходу движения автомобиль «КамАЗ» в составе с прицепом, который остановился на полосе движения из-за возникшей в результате сильного мороза технической неисправности. Как было установлено полицейскими, группа детей в сопровождении двоих взрослых направлялась на спортивные соревнования в г. Норильск. Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как ранее при согласовании выезда в администрации района в выделении транспорта им было отказано из-за установления в регионе низких температур. В результате ДТП 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли, еще один взрослый пассажир и шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Таймырскую районную больницу. Позже двоих подростков и взрослого перевезли в городскую больницу в Норильск. По данному факту следователями отдела МВД по Таймырскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Просмотров:536 А Дудинке задержан водитель автомобиля «КамАЗ», по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими и семью пострадавшими. Мера пресечения подозреваемому избрана в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Напомним, ДТП произошло 1 декабря на 18-м км автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск. Водитель автомобиля «Фольксваген», перевозивший шестерых детей-спортсменов и двоих взрослых, двигаясь в сторону г. Норильска, допустил наезд на стоящий по ходу движения автомобиль «КамАЗ» в составе с прицепом, который остановился на полосе движения из-за возникшей в результате сильного мороза технической неисправности.Как было установлено полицейскими, группа детей в сопровождении двоих взрослых направлялась на спортивные соревнования в г. Норильск. Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как ранее при согласовании выезда в администрации района в выделении транспорта им было отказано из-за установления в регионе низких температур.В результате ДТП 45-летний водитель и 47-летний пассажир микроавтобуса погибли, еще один взрослый пассажир и шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Таймырскую районную больницу. Позже двоих подростков и взрослого перевезли в городскую больницу в Норильск.По данному факту следователями отдела МВД по Таймырскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.