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4 декабря 2018, 11:59



В Норильске будут судить 47-летнего местного жителя за кражу денег у собутыльника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:171 В сентябре текущего года в дежурную часть полиции обратился житель Норильска с заявлением о пропаже денег. Как было установлено в ходе следствия, мужчина был в гостях у своего приятеля, с которым распивали спиртное, после чего хозяин квартиры тайно похитил из куртки гостя 10 тысяч рублей, которые впоследствии потратил по своему усмотрению.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.