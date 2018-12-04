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4 декабря 2018, 12:39



В Сочи разыграли 16-й корпоративный турнир по мини-футболу среди команд группы компаний «Норникель».

По итогам соревнований индивидуальными призами были отмечены: лучший нападающий – Павел Брусенцов (Заполярный филиал), лучший вратарь – Евгений Макаренко («Строитель»), лучший защитник – Иван Перхин (Кольская ГМК), лучший бомбардир – Наил Гусейнов («Ремонтник»), лучший игрок – Сергей Амосов («Ремонтник»). «Очень многие участники турнира — выходцы из детской футбольной школы, развивающейся под патронатом компании. Кроме того, в «Норникеле» работают и играют в футбол выходцы из профессионального мини-футбольного клуба «Норильский никель», чемпионы Высшей лиги», — отметил генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин.

Просмотров:173 В играх, которые прошли в санатории «Заполярье», приняли участие восемь дружин. Победу в турнире, как и в предыдущий раз, праздновал «Ремонтник», обыгравший в финале Кольскую ГМК – 4:2. В матче за третье место «Строитель» оказался сильнее Заполярного филиала – 5:1.По итогам соревнований индивидуальными призами были отмечены: лучший нападающий – Павел Брусенцов (Заполярный филиал), лучший вратарь – Евгений Макаренко («Строитель»), лучший защитник – Иван Перхин (Кольская ГМК), лучший бомбардир – Наил Гусейнов («Ремонтник»), лучший игрок – Сергей Амосов («Ремонтник»).«Очень многие участники турнира — выходцы из детской футбольной школы, развивающейся под патронатом компании. Кроме того, в «Норникеле» работают и играют в футбол выходцы из профессионального мини-футбольного клуба «Норильский никель», чемпионы Высшей лиги», — отметил генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин.