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4 декабря 2018, 14:28



Из Норильска в Новосибирск. В календаре игр Суперлиги произошли изменения.

Сейчас у никельщиков 16 очков и шестое место в турнирной таблице. У сибиряков столько же очков, но на две игры меньше.

Просмотров:147 Матчи восьмого тура мини-футбольной Суперлиги, в которых 8-9 декабря «Норильский никель» дома должен был встретиться с «Сибиряком», перенесены в Новосибирск. Клубы поменялись турами по просьбе новосибирцев. Таким образом, в Норильске соперники встретятся 5-6 апреля в рамках 17-го тура.Сейчас у никельщиков 16 очков и шестое место в турнирной таблице. У сибиряков столько же очков, но на две игры меньше.