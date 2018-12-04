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4 декабря 2018, 15:13



Красноярские ученые нашли связь между стрессом и ухудшением зрения.

В эксперименте приняли участие 40 человек, которым поставлен предварительный диагноз «профессиональное выгорание». У них была значительно снижена контрастная чувствительность. Ученые изучили влияние стресса на функционирование систем мозга, отвечающие за восприятие визуальной информации и реакцию на внешние раздражители. Исследователи провели тесты на контрастную чувствительность — способность глаза улавливать различия в уровне яркости двух объектов, расположенных рядом. Чем выше контрастная чувствительность, тем четче глаз фиксирует малейшие различия. Но у людей, страдающих от психологических нагрузок на работе, наблюдалось снижение контрастной чувствительности. «Это исследование позволяет более точно отвечать на вопросы о характере влияния хронического стресса на организм человека, в частности, на особенности восприятия и переработки визуальной информации, а также дает возможность поразмышлять о способах оперативной диагностики симптоматики эмоционального выгорания в организации для принятия оперативных мер, способствующих восстановлению работников», — сказала доцент кафедры психологии развития и консультирования СФУ Елена Федоренко. Полученные данные помогут ученым узнать, как хронический стресс влияет на организм человека, а также разработать быстрые способы диагностики распространенных психосоматических заболеваний, говорится в сообщении. Фотография © МИА «Россия сегодня»

Просмотров:151 Ученые института педагогики, психологии и социологии СФУ провели ряд экспериментов и нашли связь между стрессом и ухудшением зрения, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.В эксперименте приняли участие 40 человек, которым поставлен предварительный диагноз «профессиональное выгорание». У них была значительно снижена контрастная чувствительность. Ученые изучили влияние стресса на функционирование систем мозга, отвечающие за восприятие визуальной информации и реакцию на внешние раздражители.Исследователи провели тесты на контрастную чувствительность — способность глаза улавливать различия в уровне яркости двух объектов, расположенных рядом. Чем выше контрастная чувствительность, тем четче глаз фиксирует малейшие различия. Но у людей, страдающих от психологических нагрузок на работе, наблюдалось снижение контрастной чувствительности.«Это исследование позволяет более точно отвечать на вопросы о характере влияния хронического стресса на организм человека, в частности, на особенности восприятия и переработки визуальной информации, а также дает возможность поразмышлять о способах оперативной диагностики симптоматики эмоционального выгорания в организации для принятия оперативных мер, способствующих восстановлению работников», — сказала доцент кафедры психологии развития и консультирования СФУ Елена Федоренко.Полученные данные помогут ученым узнать, как хронический стресс влияет на организм человека, а также разработать быстрые способы диагностики распространенных психосоматических заболеваний, говорится в сообщении.Фотография © МИА «Россия сегодня»