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4 декабря 2018, 15:29



В норильской школе-интернате прошел фестиваль сказок народов России. Выступление воспитанников школы и одновременно актеров театральной студии «Закулисье» прошло с аншлагом.

В процесс подготовки к фестивалю было вовлечено более ста учащихся. Кто-то участвовал в постановках, кто-то шил костюмы, создавали декорации. У каждого была своя, пусть и не всегда большая, но важная роль. В школе-интернате учатся ребятишки с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, многие с нарушениями речи, но каждому из юных актеров нашлась своя роль. Распределяли их с учетом физических и интеллектуальных возможностей. Для более легкого запоминания подбирали сказки в стихотворной форме. Костюмы и декорации создавались здесь же на базе школы, буквально с миру по нитке. Но творческий процесс так увлек детей, что они готовы были жить в школе. Алла Ермакова, заместитель директора школы-интерната, говорит, что необходимость учить тексты, а также запоминать, когда выйти на сцену и как на ней двигаться, в какой момент произнести свою реплику, оказывают благотворное влияние на развитие детворы. Ну и, помимо всего прочего, занятия в театральной студии - отличная профилактика правонарушений среди воспитанников. Особым гостем фестиваля сказок стал актер Заполярного театра драмы Александр Носырев. Он поздравил юных актеров, а также всех, кто участвовал в подготовке столь масштабного события, с почином и пожелал им не останавливаться на достигнутом. В среду, 5 декабря, ребятишки вновь встретятся с актерами, но уже в театре, здесь для них проведут мастер-класс по сценическому искусству.

Просмотров:150 Фестиваль сказок народов России - первый масштабный проект театральной студии «Закулисье». Сама студия на базе школы существует уже порядка 40 лет, практически с самого открытия учреждения. Все это время педагоги и школьники ставят театрализованные постановки, пусть и любительские, но такие необходимые как для самих учащихся, так и для их родителей. В этом году у «Закулисья» открылось второе дыхание благодаря гранту, выигранному в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей». Деньги были направлены на развитие театральной студии.В процесс подготовки к фестивалю было вовлечено более ста учащихся. Кто-то участвовал в постановках, кто-то шил костюмы, создавали декорации. У каждого была своя, пусть и не всегда большая, но важная роль.В школе-интернате учатся ребятишки с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, многие с нарушениями речи, но каждому из юных актеров нашлась своя роль. Распределяли их с учетом физических и интеллектуальных возможностей. Для более легкого запоминания подбирали сказки в стихотворной форме.Костюмы и декорации создавались здесь же на базе школы, буквально с миру по нитке. Но творческий процесс так увлек детей, что они готовы были жить в школе. Алла Ермакова, заместитель директора школы-интерната, говорит, что необходимость учить тексты, а также запоминать, когда выйти на сцену и как на ней двигаться, в какой момент произнести свою реплику, оказывают благотворное влияние на развитие детворы. Ну и, помимо всего прочего, занятия в театральной студии - отличная профилактика правонарушений среди воспитанников.Особым гостем фестиваля сказок стал актер Заполярного театра драмы Александр Носырев. Он поздравил юных актеров, а также всех, кто участвовал в подготовке столь масштабного события, с почином и пожелал им не останавливаться на достигнутом.В среду, 5 декабря, ребятишки вновь встретятся с актерами, но уже в театре, здесь для них проведут мастер-класс по сценическому искусству.