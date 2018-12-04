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4 декабря 2018, 15:35



В Норильске управление социальной политики проведет для горожан день открытых дверей.

В этот день каждый желающий сможет задать интересующие его вопросы по оказанию социальной помощи и предоставлению мер социальной поддержки руководителям и специалистам функциональных отделов управления социальной политики. Горожан ждут по адресам: ул. Советская, д. 14, – по правовым вопросам и вопросам социального обслуживания граждан; пр-т Ленинский, д. 26, – по вопросам предоставления мер социальной поддержки пенсионерам, семьям с детьми, льготным категориям граждан и вопросам оказания материальной помощи. Дополнительная информация по телефону 42-50-45.

Просмотров:135 Мероприятие пройдет 12 декабря с 14 до 18 часов. Приурочено оно к празднованию 25-летия Конституции Российской Федерации.В этот день каждый желающий сможет задать интересующие его вопросы по оказанию социальной помощи и предоставлению мер социальной поддержки руководителям и специалистам функциональных отделов управления социальной политики.Горожан ждут по адресам:ул. Советская, д. 14, – по правовым вопросам и вопросам социального обслуживания граждан;пр-т Ленинский, д. 26, – по вопросам предоставления мер социальной поддержки пенсионерам, семьям с детьми, льготным категориям граждан и вопросам оказания материальной помощи.Дополнительная информация по телефону 42-50-45.